Son broma: Priistas poblanos minimizan audioescándalos de ‘Alito’ Moreno

Los diputados del Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso del Estado, Charbel Jorge Estefan Chidiac y Néstor Camarillo Medina calificaron como “bromas” los señalamientos que se realizan en el audio que exhibió la gobernadora morenista de Campeche, Layda Sansores San Román.

Layda Sansores filtró otro audio del dirigente federal del PRI, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas en el que se presume un acuerdo con el diputado plurinominal Javier Casique Zárate, en el que presuntamente pactan con un particular la venta de medicamentos y despensas a los gobernadores priistas que lograran ganar en las elecciones.

En entrevistas por separado, descartaron que estos audioescándalos afecten la imagen del PRI en la entidad rumbo a las elecciones del 2024, debido a que este involucra a un perfil poblano y añadieron que la filtración de audios sólo se trata de “un show mediático, y un delito de espionaje”.

Néstor Camarillo Medina, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, minimizó las frases que se señalan en el audio por parte de ambos priistas, al considerarlas un juego. Añadió que no tienen nada que defender porque eso no evidencia ningún delito.

Tampoco descartó que salgan a la luz más clips similares, pues forman parte de la campaña de desprestigio que Morena mantiene en contra del partido y los políticos de oposición, tras el revés a la Reforma Eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“A Casique lo vi ayer muy tranquilo en el Consejo Político Nacional y lo pude saludar. Hemos estado en comunicación y en el audio sólo pude escuchar su risa que lo caracteriza. No hay algo que nos puede indignar, en broma podemos decir mil cosas. Se escucha una charla de bromas y no se habla en específico, no hay nada que defender”, aseguró el también legislador.

En tanto, Charbel Jorge Estefan Chidiac, coordinador de la bancada del PRI en el Legislativo, pidió no perder de vista que las acciones de la gobernadora Layda Sansores son un delito de espionaje, por lo que tendría que explicarle a las autoridades como consigue las grabaciones o a quién la paga por hacerlas.

“Lamento que se preocupen más por el tema de unas conversaciones privadas donde se dice de todo, y cosas que ni se hacen porque son chacoteando y nadie se preocupe de los delitos que está cometiendo la gobernadora abiertamente, por el uso faccioso del poder para perseguir a la oposición”

