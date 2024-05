Soy «morenaco»: Armenta en respuesta a dichos clasistas de Rivera

El candidato de la coalición Sigamos Haciendo Historia a la gubernatura de Puebla, Alejandro Armenta Mier, se autodefinió «morenaco» y aseguró estar orgulloso de su origen mixteco, mientras que repudió las expresiones de su contrincante Eduardo Rivera Pérez por desconocer el significado de las palabras que usa.

Durante un encuentro con transportistas celebrado este sábado 18 de mayo, el morenista expuso que él es un «morenaco» orgulloso de su origen mixteco y de no tener el rostro de un conquistador, en referencia al abanderado de la coalición Mejor Rumbo para Puebla y su afición por España.

Esto luego de que Eduardo Rivera Pérez llamó «morenacos» a los militantes y simpatizantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) durante un mitin político en Xicotepec, acción por la que posteriormente se disculpó desde redes sociales.

«Yo no soy hijo de Cortés, soy mixteco y me gusta reconocer mi origen mixteco, no tengo cara de conquistador y por eso es que repudio ese tipo de comentarios que lastiman a nuestros pueblos originarios, quien extrañe la corona española que se vaya a España, le invitamos el pasaje, que se vaya a España para que no extrañe el imperio o la colonia».

Alejandro Armenta

Candidato de la coalición Sigamos Haciendo Historia a la gubernatura de Puebla