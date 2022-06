SSC de Puebla, obligada a atender casos de extorsión en Centro Histórico

El gobernador Miguel Barbosa Huerta afirmó que los casos de extorsión en el Centro Histórico de Puebla deben resolverse de manera “inmediata” desde la Secretaría de Seguridad Ciudadada (SSC) del municipio de Puebla.

El mandatario poblano comentó que es responsabilidad del Ayuntamiento y no de la Fiscalía General del Estado (FGE) atender estos hechos, como respuesta al secretario de Gobernación Municipal (Segom), Jorge Cruz Lepe, quien dijo que “nosotros no vamos a resolver absolutamente nada”.

“Que no se diga que presentando la denuncia ya es responsabilidad de la fiscalía, son niveles de responsabilidad, si están extorsionando en las calles es responsabilidad de la Policía Municipal de Puebla porque es la policía de proximidad (…) pero no es tirando la responsabilidad a otro lugar como se resuelven las cosas”, expresó

Por ello, Barbosa Huerta refirió que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal, ya se encuentra en las calles del centro de la ciudad para realizar labores de inteligencia.

Policía de Amozoc “no quiso llegar” a detener la riña

En otro tema, el gobernador Miguel Barbosa Huerta, acusó a la Policía Municipal de Amozoc de no atender la riña que sucedió la noche del pasado domingo, a pesar de que ocurrió en el zócalo.

Reconoció que dicho municipio es un lugar de “riesgo”, por lo que hizo un llamado de manera general para que las policías de proximidad de todas las demarcaciones actúen de manera eficiente e inmediata ante cualquier tipo de situación.

“No veo como una Policía Municipal no pueda estar atenta de lo que ocurre en el centro, en el zócalo, en el lugar de mayor reunión de una ciudad, no lo veo, siempre hay patrullas y policías, los lugares de gobierno siempre están al frente, (…) si no llegó es por que no quiso llegar”, manifestó.

Leer más adelante: Dos poblanos podrían estar entre los migrantes fallecidos en un tráiler en Texas

Foto: Agencia Enfoque

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 bit.ly/2T7KNTl

📰 elciudadano.com