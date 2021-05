Star Wars, una fuerza invencible

Por Enrique Mozqueda

Hace más de 40 años empezó un fenómeno a nivel mundial, algo cuyo alcance era inimaginable para ese entonces. Star Wars se presentó como una nueva propuesta para toda la ciencia ficción de esa época. Una odisea espacial con magia y espadas de luz, fue un parteaguas para todo el mundo hasta nuestros días.

Puede que las entregas después de la trilogía original hayan dividido a los fans, pero lo que cualquier fanático puede decir sobre la saga es que las primeras son espectaculares. Son ese tipo de películas que no tienes que buscar excusa para verlas. Siempre es un buen lugar para verlas y disfrutar la misma experiencia de la primera vez que la viste.

Aunque hay un problema sobre volver a ver la trilogía original de Star Wars, ¿qué versión verás? Puede sonar intrascendente, pero es importante señalarlo, porque las versiones pueden variar de forma significativa. Esto es tan importante porque provoca que la versión original de la película que salió en 1977 no pueda ser vista por no existir en estas fechas.

¿Qué pasa realmente con Star Wars?

Cabe aclarar que esto viene pasando desde que la película fue reestrenada en 1997, donde se agregaron cuatro minutos y medio a la película, junto a otros detalles. Desde ese momento la película ha empezado a tener cambios. Estos no se quedaron con la primera entrega, el resto de la trilogía tendría el mismo trato.

Estos cambios causaron grandes inconformidades, debido a que la historia se sentía diferente y no que haya sido expandida o mejorada. Muchos fans alzaron la voz sobre la situación, sobre todo con el tan conocido “Han shot first”, donde se cambió el encuentro de Han Solo con el cazarrecompensas Greedo, donde en la versión original el primero mata al otro sin oportunidad de responder, pero en los reestrenos el alien dispara primero y el contrabandista se defiende.

Por desgracia los cambios en Star Wars no se detuvieron ahí. Debido a que las versiones en DVD lanzadas en 2004 tuvieron las cosas extra “mejoradas”. Esto provocó que las únicas versiones caseras que los fans pueden tener con la versión original de la película fueran las de VHS y LaserDisk.

Esto se complica cuando te enteras que los cambios no han parado con lanzamientos posteriores en formato Blu-ray y 4k. Principalmente en la corrección de color, música y efectos de sonido. Lo que más molesta serían los efectos por computadora que hasta el día de hoy se ven fuera de lugar en una película de los años 70.

Un poco de esperanza fue dada a los fans cuando se anunció el relanzamiento de las versiones en DVD en 2006; éstas tendrían dos discos; uno con la versión de 2004 y el otro siendo la versión original de 1977. Con esto se pudieron arreglar todos los problemas, contentando a George Lucas (quien hacía los cambios), y a los fans al mismo tiempo. Sin embargo, la molestia estaba lejos de acabar, debido a que la versión original estaba adaptada de la versión de Laser Disk. Esto llevó a una mala optimización que se ve horrible en las pantallas de esa época y peor en las actuales.

¿Por qué es importante todo esto con Star Wars?

Puede que a algunos no les importe toda esta cuestión, porque la historia se sigue entendiendo y la sensación podría parecerles igual. Estos cambios, por más superficiales que parezcan, son perjudiciales porque traicionan la esencia de Star Wars.

Para ponerlos en contexto; la primera entrega de la franquicia ganó varios premios y oscares. Si vemos las principales categorías que fueron premiadas nos encontramos con mejores efectos especiales, mejor arte, mejores vestuarios, mejor sonido, mejor banda sonora y mejor edición. Todas son categorías que en su tiempo eran increíbles y significaron un hito para miles de fanáticos alrededor del mundo.

Debido a esto es que los fans están tan molestos. Aquella magia se va cuando cambias cosas que funcionaban y se veían bien por material o recursos más modernos. Salta al ojo lo fuera de lugar y extraña a cualquier nuevo interesado en la franquicia.

George Lucas menciona que así imaginaba las películas al inicio, que esa era su verdadera intención. El problema no son sus intenciones o visiones; sino sus métodos, el forzar nuevas escenas, cambiar la esencia de un personaje querido y añadir elementos que se ven falsos son un mal ejemplo de cómo tratar algo querido por millones de personas.

La terquedad sobre estos filmes ha llegado tan lejos que cuando la película fue seleccionada por El Registro Nacional de Cine para preservarla les ofrecieron la versión de 1997. Los encargados dijeron que querían la versión original, pero Lucasfilm se negó rotundamente, hasta el día de hoy la película no ha sido entregada.

¿Eso significa que sólo queda ver las versiones más actuales? No exactamente.

La nueva esperanza de Star Wars

Debido a que no son pocos los fans inconformes con este tratamiento por parte de la productora, ellos se han esforzado por traer de nuevo la versión original. Siendo la más conocida, la Harmy´s Star Wars: Despecialized Edition.

Esta versión existe gracias al enorme esfuerzo de varias personas. Ellos han logrado tener de vuelta la versión original y en alta calidad. Lo han logrado usando la versión en Blu-ray, la original en DVD de 2006 y usando como referencia versiones antiguas. Todo ese gran esfuerzo ha dado la versión más fiel y en alta calidad de las películas.

Puede parecer una exageración, pero este grupo de fans busca mantener la esencia original, aquello que la hizo única. Quieren que las nuevas generaciones y personas que nunca hayan visto la saga entiendan porque se volvió el fenómeno histórico que es hoy en día.

No es la única, ni será la última

El problema con lanzar una película antigua en un formato de más calidad es que la conversión puede generar problemas en el resultado. Ha pasado con Jurassic Park, Akira y algunas más. Es entendible en algunas entregas, hasta cierto punto, por el paso de programas para optimizarlas, pero en el caso de Star Wars ha sido algo más notorio porque estos cambios son, en su mayoría, por decisiones de su creador.

Al final, nos quedamos con la idea de que si viste la trilogía original en un formato casero que no sea VHS o Laser Disk, realmente no has presenciado la magia de las películas. Este 4 de Mayo se debe recordar lo que realmente era y es Star Wars, las razones de su popularidad y los avances que aportó al cine, sin olvidar todo lo que inspiró.

Esperemos que en un futuro logren darle a los fans aquella vieja versión que con esos efectos especiales y de sonido tan viejos lograron permear no sólo en la cultura estadounidense, sino en la cultura global.

Esperemos que se den cuenta algún día, hasta entonces, que la fuerza los acompañe.