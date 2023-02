Suma Puebla 200 juicios por violencia política contra mujeres

Por Héctor Llorame

La exalcaldesa de Puebla por Morena, Claudia Rivera Vivanco, recibió la sanción más reciente por violencia política y aunque no está firme y ha generado polémica, es solo uno de los casi 200 juicios que suma el estado por este tipo de delito que hasta hace muy poco recibió nombre y castigo gracias a la lucha de las mujeres.

Flor Teresa Ávila Núñez fue regidora del PAN en el municipio Francisco Z. Mena en la administración 2018-2021, pero vive en el exilio porque teme por su integridad y la de su familia, a pesar de que todos los días la visitan elementos de la Policía Estatal y la llama personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) para preguntarle si corre algún peligro.

Este grado de protección le fue otorgado desde 2020 por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), debido a las agresiones, amenazas e intimidación que sufrió por parte del ahora exalcalde morenista Pascual Morales Martínez, quien no logró reelegirse ni podrá ejercer ningún cargo público en los próximos seis años tras ser hallado culpable de violencia política.

El Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) dictó 48 sentencias por violencia política desde octubre de 2018 a diciembre de 2022, pero en el mismo lapso el Instituto Electoral del Estado (IEE) inició casi el triple de expedientes de queja, aunque varios no prosperaron en la etapa de investigación y ya no llegaron al tribunal, que se encarga de emitir una resolución.

La violencia política contra Ávila Núñez comenzó con el inicio de la administración, pues no le otorgaron un espacio para trabajar, fue excluida de las reuniones de Cabildo y no le permitían atender a la ciudadanía. Pero ella supo que esto era un asunto grave hasta que la esposa del alcalde la empujó por las escaleras y, tras denunciar la agresión, fue amenazada y le dejaron de pagar su salario.

La exregidora reconoce que por miedo toleró varios meses las agresiones verbales, e incluso el acoso sexual del exalcalde, ya que no sabía a quién acudir y temía represalias más fuertes. Su abogado, Filemón Contra, fue asesinado antes de concluir el litigio que duró tres años y, aunque no hay pruebas para culpar a alguien, ella sabe que fue una venganza.

“Durante este proceso me lo mataron. Ya no acabamos el tema completo. Desconocemos y no podemos decir o poner el dedo (sobre) quién fue directamente, porque sería una mentira, pero gracias a él y al apoyo de mi papá fue que yo pude lograr muchas cosas en el proceso”

Flor Teresa Ávila Núñez