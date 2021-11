Suman 15 las renuncias de basificados por Claudia Rivera en Ayuntamiento

Para cobrar su salario, al menos cinco trabajadores del ayuntamiento de Puebla renunciaron a su cargo de base, con lo que suman 15 burócratas que desisten de su nombramiento, luego de que el Tribunal de Arbitraje Municipal los suspendió.

Así lo dio a conocer la síndica de la Comuna, Guadalupe Arrubarrena García, quien indicó que será el área de recursos humanos la que confirme el número de basificados que vuelven a su plaza anterior.

«Tengo conocimiento, no sé, yo creo, que van como 15, no tengo el número exacto por qué no es de mi dependencia»

Guadalupe Arrubarrena García

Síndica de la Comuna