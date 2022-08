Sustituirá Leticia Ramírez a Delfina Gómez como nueva titular de la SEP

Leticia Ramírez, actual directora de Atención Ciudadana del gobierno federal, será la nueva secretaria de Educación Pública en sustitución de Delfina Gómez, quien deja el cargo para ser la candidata de Morena a la gubernatura del Estado de México, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, dio a conocer un nuevo plan de rescate de los 10 mineros el cual es propuesto por el grupo técnico asesor tras el incremento en los niveles de agua de la mina Conchas Norte que complicaron el ingreso de los rescatistas para sacar a los trabajadores. El nuevo plan consiste en:

El presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó reforzar el plan de rescate de los 10 mineros en Sabinas, Coahuila, quienes llevan 12 días atrapados y reconoció que la mina “colapsó aún más” tras la filtración de agua de una mina contigua.

“Se amplió un boquete de agua de la mina vecina, abandonada que es la que acumula más agua y ya cuando estábamos achicando el agua de la mina de carbón, donde están los 10 mineros atrapados, de nuevo se nos volvieron a incrementar los volúmenes de agua, he dado instrucciones para que se refuerce todo el plan de rescate (…), no nos vamos a despegar, no vamos a dejar de trabajar para rescatar a los mineros”, aseguró.