Sustituto de sal evitaría múltiples daños a la salud, confirma estudio

Sustituir la sal de mesa ordinaria, la principal fuente de sodio para el cuerpo humano, por un producto similar con mayor contenido de potasio, podría ser un factor de impacto en la salud pública, esto según ha confirmado un reciente estudio a gran escala.

Se sabe que la ingesta elevada de sodio influye en el desarrollo de diversas enfermedades, entre las que destacan:

Hipertensión

Padecimientos cardiovasculares, cerebrovasculares

Enfermedad renal crónica

Por ello la Organización Mundial de la Salud estima que cada año se podrían evitar entre 2.5 y 3 millones de defunciones, si el consumo de sal (cloruro de sodio al 100%), se redujera a los niveles recomendados; esto es menos de 5 gramos al día por persona; sin embargo se estima que tan solo en México la ingesta diaria por persona es de 9 a 12 gramos.

Estudio de 5 años en China

Ahora, los autores de un amplio estudio que duró cinco años, realizado entre 21,000 habitantes de la tercera edad de zonas rurales en China, confirmó que el consumo de sustituto de sal (75% cloruro de sodio, 25% cloruro de potasio), entre personas de mayores de 60 años, reduce las tasas de mortalidad y el riesgo de padecer derrames cerebrales.

La sal de mesa acompaña a la humanidad desde la más remota antigüedad. Sin embargo, su amplia disponibilidad en las sociedades modernas, principalmente en alimentos industrializados, ha sonado la alarma en los sistemas de salud por el incremento en las enfermedades relacionadas a ésta, y el costo económico inherente.

La próxima cumbre de las Naciones Unidas sobre sistemas alimentarios, que se llevará a cabo este mes de septiembre en la ciudad de Nueva York, revisará los planes y avances de la OMS, la cual se ha puesto como objetivo promover la reducción en el consumo de sodio hasta 30% para el año 2025, esto con el fin de prevenir y controlar enfermedades no transmisibles.

Aunque se sabe desde hace tiempo que la ingesta excesiva de sal tiene consecuencias, no afecta a todos de manera similar. Es por ello que en el “Estudio sobre el sustituto de la sal y accidentes cerebrovasculares”, publicado en el New England Journal of Medicine, la razón para llevar a cabo las observaciones en zonas rurales fue para tener un mejor control del experimento, ya que generalmente ahí no se consumen alimentos procesados, por lo que el uso de sustitutos no habría representado por completo la mayor parte de la ingesta.

En cada pueblo participante se proporcionó de manera gratuita suficiente sustituto de sal para cubrir todos los requisitos de conservación de alimentos y cocina del hogar, aproximadamente 20 g por persona por día. Otras aldeas usadas como control de referencia continuaron usando sal común. Durante el seguimiento de casi cinco años, más de 3,000 personas sufrieron un accidente cerebrovascular.

Para aquellos que usaron el sustituto de la sal, los investigadores encontraron que:

El riesgo de accidente cerebrovascular se redujo en 14 %

Los eventos cardiovasculares totales (accidentes cerebrovasculares y ataques cardíacos combinados) en 13%

Muerte prematura en 12%.

Método de sustitución de la sal

Los autores del estudio, del George Institute for Global Health en Australia, señalan que el método de sustitución de la sal podría tener importantes consecuencias para la salud pública en China y en el mundo.

“Esta es simplemente la pieza de investigación más sencilla y valiosa en la que he estado involucrado” “Cambiar la sal de mesa por un sustituto de la misma es una oportunidad muy factible y de bajo costo para obtener un beneficio de salud global masivo « Bruce Neal

Autor principal, en un comunicado

Con información de www.georgeinstitute.org, www.un.org, www.who.int

