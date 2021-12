Taylor Swift es demandada por plagio con la canción ‘Shake it Off’

La solicitud de Taylor Swift de desestimar una demanda por infracción de derechos de autor que la acusa de robar la letra de una canción de 3LW ha sido denegada por un juez federal, según informó el New York Times.

La demanda fue presentada originalmente en 2017 por los compositores Sean Hall y Nathan Butler. Acusan a Swift de robar la letra de la exitosa canción de 2001 de 3LW Playas Gon’ Play para escribir Shake It Off.

El juez Michael Fitzgerald del Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Central de California declaró que los abogados de Swift «hicieron un fuerte argumento final»; sin embargo, negaron la solicitud de la cantante de desestimar el caso.

Fitzgerald también afirmó que los abogados de Swift hicieron «argumentos persuasivos» con respecto a los «diversos factores» diferentes entre las canciones. La única forma en que el caso no vaya a juicio es si Taylor y los compositores llegan a un acuerdo financiero y extrajudicial.

También te puede interesar: Revelan el motivo real de la enemistad entre Katty Perry y Taylor Swift que nadie conocía.

Los compositores Hall y Butler afirman que Swift copió las líneas Playas gon’ play / And haters, they gon’ hate de su canción de 2001. Son similares a la del 2014 con Cause the players gonna play, play, play, play, play / And the haters gonna hate, hate, hate, hate, hate.

El caso lo presentaron originalmente en 2017, pero lo desestimaron en 2018 después de que Fitzgerald dijera que las letras de las canciones eran «demasiado breves, poco originales y poco creativas» para caer bajo las leyes de derechos de autor.

Cuando se desestimó el caso, hubo una batalla en curso sobre quién pagaría los honorarios legales de Swift. El equipo de la cantante solicitó una factura considerable de $75,000 para cubrir los gastos por el asunto.

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 bit.ly/2T7KNTl

📰 elciudadano.com