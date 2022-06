Tengo un compromiso profundo e irreductible con la idea de igualdad y justicia: Gabriel Boric

Por Redacción

“Tengo un compromiso profundo e irreductible con la idea de igualdad y justicia. Creo que nuestros pueblos no pueden disfrutar ni alcanzar la libertad si es que no generamos las condiciones de igualdad para que puedan desarrollarse. Creo que eso ha sido ignorado durante demasiado tiempo por las elites predominantes en la mayoría de nuestras naciones”, afirmó Gabriel Boric, presidente de Chile, en una entrevista exclusiva para El Ciudadano.

“No me siento caudillo, ni creo tener todas las respuestas. Creo que la pregunta por la igualdad sigue estando plenamente vigente. Libertario es importante. Hay algunos momentos en la historia en que ciertas vertientes del socialismo renunciaron a la libertad e incluso a la libertad individual de pensamiento”, agregó en una charla con Bruno Sommer, director del medio en Chile, donde trataron temas como la concentración económica –donde el 87% de las ventas están concentradas en las grandes empresas, siendo que las Pymes otorgan prácticamente el 50% del empleo-, la nueva Constitución, las reformas a los sistemas de recaudación tributaria y el acceso a la salud en esta nación sudamericana.

“Soy una persona de izquierda, porque he bebido de las tradiciones de la izquierda latinoamericana, en particular”, afirmó Boric, y agregó que se debe no sólo tener la vista puesta en el interior de país, sino en el panorama internacional, a fin de lograr una verdadera colaboración, no sólo entre los países latinoamericanos, sino en el llamado “Sur global”.

“Yo me siento muy orgulloso de ser chileno, pero me gusta también esa vieja característica de la izquierda del internacionalismo. De reconocer de que también somos ciudadanos del mundo”.

Sobre el Proceso Constituyente, señaló algunos errores tempranos, pero ve con buenos ojos el rumbo que ha tomado la redacción del nuevo documento: “La constitución no puede entenderse como una constitución de revancha. Yo no quiero hacerle a quienes nos impusieron la constitución del 80 lo que ellos nos hicieron en ese momento”.

El presidente con mayor aprobación ciudadana de los últimos 30 años de historia republicana recordó sus años de dirigente estudiantil, donde no sólo leía El Ciudadano, sino que llegó a apoyar al medio al repartir su edición impresa, la cual sufría del bloqueo de los distribuidores, cooptados por los medios hegemónicos: “No solo leía El Ciudadano. Más de una vez lo repartí afuera de los metros”, recordó Boric durante la entrevista.

Admirador de los punks y los anarquistas desde su juventud, Gabriel Boric finalizó diciendo que hoy, lo importante es escuchar todas las voces y evitar a toda costa la censura.

“La manera de avanzar hacia una sociedad más justa es con organización colectiva y creo que el Estado es una tremenda herramienta para aquello y por cierto mediante vías pacíficas y no violentas”.

Aquí la entrevista completa

Foto: Archivo de El Ciudadano

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 bit.ly/2T7KNTl

📰 elciudadano.com