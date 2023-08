Tepjf devuelve impugnación a exlíder priista en Puebla capital

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) no resolverá la impugnación que tramitó el exdirigente municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de Puebla, Sebastián Hernández Orozco, pues antes deberá agotar el juicio ante la Comisión de Justicia Partidaria del tricolor.

En sesión este miércoles, la Sala Regional Ciudad de México del Tepjf reencauzó el juicio que inició el otrora presidente del Comité Directivo Municipal (CDM), tras ser destituido en medio de distintas denuncias penales por supuesta violencia familiar.

El órgano jurisdiccional no entró al fondo del asunto, pues Hernández Orozco señala en su demanda que su suspensión no estuvo en el marco de los estatutos y no se respetó su derecho de audiencia.

En caso de que la nueva resolución partidista no complazca al exdirigente municipal, podrá acudir a los tribunales electorales y en su caso llevar el asunto a la Sala Superior del Tepjf.

Hernández Orozco fue destituido tras presiones de mujeres y colectivos, quienes señalaron las denuncias en su contra y un supuesto encubrimiento del partido a su dirigente en la capital.

