Terminan en delitos 4 tratos de compra-venta de autos en Texmelucan

En lo que va de julio, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), de Puebla, tiene registrados cuatro hechos delictivos relacionados con la compra-venta de automóviles, principalmente en la zona del municipio San Martín Texmelucan.

Daniel Iván Cruz Luna, titular de la dependencia estatal, reconoció que cada vez hay más bandas delictivas que se dedican a enganchar a personas a través de la red social Facebook para despojarlos de su dinero.

El secretario indicó que a través de la Policía Cibernética bloquean las cuentas que consideran “sospechosas”, pero los delincuentes después abren otras, con tal de cometer su atraco.

Una víctima mortal

En lo que va de este mes, la SSP tiene registradas cuatro víctimas por fraudes a través de Facebook, una de ellas murió a consecuencia de las heridas que recibió tras ser baleado.

Cruz Luna aseguró que hay coordinación con autoridades municipales e incluso con la Fiscalía General del Estado (FGE), para erradicar estas acciones delictivas.

Entre las sugerencias que la dependencia da a la población está el no dejarse llevar por publicaciones con precios menores a los ofertados en el mercado, no acudir solo a ninguna reunión, no llevar efectivo, usar transferencias bancarias, entre otros.

Foto: Agencia Enfoque

