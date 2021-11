Tesorera de Comuna pide a su antecesor comprobar finanzas sanas

La tesorera del Ayuntamiento de Puebla, Isabel García Rosas, exigió a su antecesor en el cargo, Leobardo Rodríguez Juárez, comprobar que la pasada administración no dejó un déficit financiero, como reviró ante la acusación de «no dejaron un solo peso» en la Comuna .

Luego de que el ahora regidor acusara que se trata de una excusa para contratar deuda pública, García Rosas exigió sustentar «con hechos» dichas declaraciones.

En este sentido, señaló la posibilidad de que el extesorero sea llamado a comparecer ante el déficit financiero, por lo que tendrá que justificar el uso de recursos públicos

«(Rodríguez Juárez) hará las declaraciones que considere necesarias y no solamente eso, proporcionar la información que justifique su dicho; aquí no es de dichos, si no de hechos (…), yo lo único que haré es mi proceso de entrega-recepción, lo citaremos y después continuará con la Contraloría, en caso de ser necesaria».

García Rosas puntualizó que no hay recurso de libre disposición para terminar 2021, aunque dijo que sí hay para el gasto corriente y de «mínima operación».

«Nunca llegamos y dijimos que no encontramos un peso en bancos, tampoco que no nos hubieran dejado recursos para la operación mínima, eso está cubierto. ¿Qué es lo que no está cubierto, no dejaron un solo peso de disposición libre?»

Isabel García Rosas