Testamento político de AMLO permanecerá bajo reserva hasta su muerte

Por Antonio Baranda/Agencia Reforma

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que su testamento político se dará a conocer cuando fallezca.

«Ese testamento va a conocerse cuando yo deje de existir. Ya lo he dicho, de modo que todo va muy bien, me garantizan los médicos que puedo seguir adelante, me siento bien de salud y con mucho ánimo, con entusiasmo y además con el compromiso de seguir adelante, de seguir llevando a cabo la transformación en beneficio del pueblo y de nuestro querido México»

Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México