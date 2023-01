The Last of Us: ¿La infección zombi que muestra la serie puede ser real? Esto dice la ciencia

La esperada adaptación televisiva del videojuego The Last of Us se estrenó el domingo pasado en la plataforma de HBO Max. Esta historia ficticia muestra al mundo después de una devastadora pandemia fúngica que acabó con la mayor parte de la humanidad. Según expertos, esta infección cerebral se inspira en un conjunto real de hongos que pueden secuestrar a sus anfitriones y convertirlos en zombis.

La infección que aparece en The Last of Us se inspira en un grupo de hongos que reciben el sobrenombre de «hongo zombi». Esos parásitos se dirigen a insectos y crecen con el tiempo en el cuerpo del huésped. Algunos pueden controlar con precisión el comportamiento de su huésped para propagar la infección.

Joao Araújo, investigador en micología en el Jardín Botánico de Nueva York, dijo para «Forbes» que es poco probable que este hongo se desarrolle en humanos.

«No están preparados para invadir, establecer y transmitir esporas desde un cuerpo humano», dijo Araújo.

Agregó que estos hongos han parasitado insectos durante más de 130 millones de años. Sin embargo, dadas las grandes diferencias entre la biología humana y la de los insectos, no han podido establecerse en nuestro cuerpos ni en otros mamíferos.

Asimismo, en los juegos y en esta nueva serie los cordyceps invaden el cerebro del anfitrión. Pero este detalles es una desviación importante de lo que en realidad sucede en la naturaleza. Los hongos zombis se mantienen alejados del cerebro realmente y manipulan el comportamiento con señales químicas.

The Last of Us, una historia aclamada

El primer episodio de The Last of Us se lanzó el domingo 15 de enero. La serie consta de nueve episodios, en los que Bella Ramsey, como Ellie, y Pedro Pascal, como Joel, son los protagonistas de esta adaptación de la serie de videojuegos del mismo nombre. Desde que se lanzó el primer juego en 2013 por el estudio Naughty Dog, la critica y el público recibieron bien a esta ficción.

