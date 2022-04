¡Tic-tac!, se acaba el tiempo de Eduardo Rivera para licitación de parquímetros

La fecha límite para iniciar el proyecto de parquímetros en Puebla, impuesta por el presidente Eduardo Rivera Pérez, está por agotarse, sin embargo, aún no hay una licitación para contratar a la empresa responsable.

Después del 15 de abril se pondrán en marcha los parquímetros, aunque las reglas de operación ya están listas, aún no hay un proceso de licitación, pese a que este dura de 15 hasta 20 días.

En tanto, la secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC), Consuelo Cruz Galindo, indicó que en días recientes aumentaron las infracciones de tránsito en el Centro Histórico de Puebla, hasta en un 100 por ciento. Las faltas más graves, estacionar vehículos en doble fila y en lugares prohibidos.

En entrevista, la comisaria de la policía municipal afirmó que las multas de tránsito son aplicadas «de forma pareja y sin distinción”, pues busca agilizar la movilidad en esta zona de la ciudad.

«El número como tal no se tiene, sin embargo, como tal si ha aumentado un 100 por ciento más o menos, si tenemos infracciones importantes. Aquí la idea no es infraccionar por infraccionar, si no hace un orden en la zona del Centro Histórico»