TIKTOK: la red social que busca generar cultura

Yiming Zhang, un joven empresario de nacionalidad china, tras varios fracasos y una corta trayectoria con Microsoft y otras start ups, funda en marzo de 2012: ByteDance, una empresa que opera más de 20 apps que varían entre noticias, video, música y videojuegos móviles (CB Insights).

En septiembre de 2016 ByteDance lanza Douyin, y rápidamente se consolida como una plataforma popular para compartir videos. En mayo de 2017, Douyin sale de China y se convierte en (redoble de tambores) el famoso TikTok.

Meses más tarde, en noviembre de 2017, ByteDance adquiere musical.ly, otra plataforma popular de edición de videos cortos cuyo chiste recaía en hacer lipsync con audios y música (algo atractivo para, disculpen mi ancianidad prematura, los morritos, alias “la chaviza”).

Para noviembre de 2018, TikTok y musical.ly se fusionan (tarareemos al ritmo de Love is in the air), y así comienzan a gestar el monstruo de los videos cortos que hoy conocemos.

Para julio de 2020 se convirtió en la aplicación más descargada y con más ganancias (worales) (no es de sorprender que el Trumpas le tuviera tanto miedo).

¿Que no era una canción de Kesha?

Y bueno, para todo esto: ¿qué es eso del TikTok? Bueno, querida persona que aparentemente ha optado por alejarse de la sociedad, que despertó de un coma o simplemente ya la edad no le da para estar al tanto de las novedades y cientos de tendencias de las redes sociales (santas patronas de nuestra sociedad digital):

TikTok es una plataforma de videos cortos en loop(de 15 a 60 segundos), en la que puedes subir material con diferentes audios o canciones (una cualidad rescatada de la extinta musical.ly), grabar con miles de filtros (un gesto a los que popularizaron a Snapchat), editar con facilidad (cuál máster de Adobe Premiere o After Effects ni que iMovie) y compartir y comentar en un ambiente amigable (las políticas de la plataforma sí cuidan mucho el tipo de material que se sube). Aunque TikTok es más que un editor de videos cortos: es una red social muy completa.

Puedes pasear por TikTok como un agente pasivo o atascar de videos a todos tus seguidores y amigos, puedes realizar dúos con tus videos favoritos (siempre y cuando los autores hayan dado permiso de ello, ojo, eh, hay gente medio envidiosa).

Algo muy peculiar de TikTok es que la pantalla de inicio se divide en dos: contenido de personas que sigues y el portal de Para ti, que muestra videos populares basados en un algoritmo personalizado en tus me gusta y las tendencias que más sigues (o bueno, al menos me gusta creer que así funciona.).

Para los tiktokers salir en el “Para ti” de varias personas es toda una hazaña, significa que están comenzando a ser relevantes (algo bien heavy en un mundo tan saturado de información como el nuestro).

Durante la pandemia que inició ya hace un año (inserte un llanto quedito pero doloroso), TikTok se convirtió en un salvador: un medio que contiene todo lo que te gusta con audio y video (woooow). Para mucha gente esa pequeña nota musical en la pantalla era casi como un símbolo de escape, de libertad (ay sí) (bueno algo así pero sin exagerar).

En cuarentena todos los medios de comunicación audiovisual, llámese Facebook, Twitter, Instagrama y hasta (wait for it) televisión estaban llenas de contenido de TikTok (de nuevo: woooow).

Además del escape creativo, TikTok, desde que comenzó la pandemia cuenta con un botón de Covid-19, en el que puedes consultar cifras actualizadas relacionados con la expansión mundial y local del coronavirus, además de videos y contenido que explican Medidas de protección y el Desmontaje de mitos alrededor del virus (algo que otras redes sociales no han adoptado aún).

Y entonces, ¿qué tanto hay en TikTok que no haya en esos otros medios?

TikTok tiene la cualidad de ser un medio ultra cambiante, su premisa se basa en la fama ya no en los 15 minutos de fama de los habló Andy Warhol, sino en 15 segundos de fama y el contenido puede variar desde los clásicos como recetas de cocina, tips de maquillaje, comedia de caídas, perritos haciendo cosas, gatitos haciendo cosas, hasta los más innovadores como cortos de animación, stop motion, mini series, ciencia explicada y hasta campañas ecológicas.

Si todavía tienes más curiosidad sobre qué onda con eso del TikTok, pues ahí te van unos datos curiosos: cuenta con una bolsa de trabajo en su sitio oficial (en el que puedes buscar empleo o realizar servicio social o prácticas profesionales), un newsroom (en el que te actualizan sobre las tendencias del momento), un apartado llamado TikTok for Good (que promueve que sus creadores inspiren a las nuevas generaciones a tener una conciencia ambiental) y otro que incluye las Normas de Comunidad (que es algo así como un protocolo de conducta, para evitar que material sensible se cuele… pornografía, contenido gráfico, actividades peligrosas entre otras).

Finalmente te dejó con una lista de recomendaciones personales con contenido que me ha volado la cabeza, que simplemente está genial o que es muy popular:

Este pequeño amiguito (además de ser hiper adorable) es una creación stop motion que combina recetas, rutinas cotidianas, utensilios diminutos y hasta un lenguaje propio (sino sabes inglés no le hace, este dude tampoco). Sigue su peculiar humor y disfruta un poco de buena cocina.

¿Estás aprendiendo a tocar algún instrumento? ¿Tienes algún problema para agarrar el ritmo? ¿Te gusta TikTok? ¿Leíste esto con voz de infomercial? Este perfil es justo para ti: buenos tips para entrar en sincronía con la música y unos breves análisis de música :)

Audrey es una americana con una voz estrepitosa y energética, también es una genio del dibujo digital. Quizás conozcas su app Random Drawing Generator que te ayuda cuando tienes problemas con la temida hoja en blanco. Ve sus creaciones irreverentes y anímate a dibujar algo random.

¡Este cuate está (disculpen) bien cañón! Es un productor musical que comenzó a pegar durísimo en el TikTok, ya va para en los 5.6 millones de seguidores, tiene ya varias canciones (hitazos mejor dicho) y hace música con una facilidad envidiable. Aguas Bad Bunny, ahí te andan bajando el mercado… (nocierto Benito, es broma).

Un joven talento de 18 años, autodidacta de la animación stop motion (sí, otro stop motion porque son geniales y quiero que el mundo lo sepa).

Esta cuenta es una de mis joyas más preciadas de TikTok (si eres una doñita/doncito de las plantas como yo,): se trata de una serie de videos que capturan la belleza de cómo crecen las plantas, además de generar unas tomas preciosas, es un gran motivador (al menos para mí) ante esto del encierro COVID.

Hay que decirlo, TikTok ha abrazado de manera genuina a la comunidad LGBT, surgen y surgen videos que muestran parejas homo, hetero, no binarixs, de verdad hay de todo; así que no podían faltar en este Top. Son un par singular que tiene una especie de sección en la que te dan la experiencia (jojo de ahí el nombre) de tener amigos gays (así lo dicen ellos eh, no me miren feo). Aquí les dejo uno de mis videos favoritos de su perfil:

Estoy segura de que hay miles de perfiles que igual están UFFF, pero bueno, mientras te dejo con estas menciones honoríficas: @nosoychaparro, @inverse, @lubalin, @wmotion, @laikastudios & @vive.mexico.

Ojalá te puedas dar una vuelta, te lances a la locura y comiences a usar este salvador de cuarentenas. Posdata: beban mucha agua. #TikTokPatrocíname