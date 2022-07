Tiroteo en Johannesburgo, suman 15 muertos

Por Xinhua

El número de muertos en un tiroteo indiscriminado que ocurrió la madrugada de este domingo en una taberna en el municipio de Soweto en Johannesburgo aumentó a 15 después de que una persona más sucumbiera a causa de las heridas, dijo hoy una funcionaria.

Al parecer, hombres armados se bajaron de un microbús, entraron en la taberna y luego dispararon a las personas que estaban adentro, dijo Faith Mazibuko, directora del Departamento Provincial de Seguridad Comunitaria, a los periodistas afuera de la taberna.

«Actualmente, se confirma que 15 personas han fallecido», indicó.

Un grupo de hombres armados con rifles y pistolas 9 mm ingresó a la taberna alrededor de las 00:30 hora local (22:30 GMT del sábado) y comenzó a disparar indiscriminadamente contra los clientes que estaban sentados adentro, causando la muerte a 12 personas y heridas a otras 11, dijo la policía previamente en un comunicado.

Se estima que las víctimas tienen entre 19 y 35 años, la policía aún está investigando el incidente. La taberna es legal y el incidente ocurrió durante su horario de funcionamiento.

En una entrevista en vivo con la Corporación de Radiodifusión de Sudáfrica (SABC), Mazibuko dijo que las autoridades «no saben si ellos (los atacantes) están tratando de provocar la situación o lo que está sucediendo».

No fueron «provocados» cuando entraron a la taberna, además, no tomaron dinero ni nada más, añadió. Éste no fue el primer tiroteo de este tipo en Soweto, ya que un incidente similar ocurrió en 2019, dijo el comisionado de policía de Gauteng, Elias Mawela, a la televisión local eNCA.

La provincia altamente urbanizada de Gauteng es donde se encuentra Johannesburgo, la ciudad más grande de Sudáfrica. Gauteng enfrenta problemas como el de atacantes que deambulan por la calle y disparan a las personas indiscriminadamente. El sábado, un tiroteo en la provincia también mató a tres personas e hirió a una, dijo.

