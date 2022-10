Titular de salud dice que fue como «simpatizante» a evento de Morena

Tras asistir a la celebración del onceavo aniversario del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en Tehuacán, el secretario de Salud (SS) del estado, José Antonio Martínez García, aseguró que sólo acudió como “simpatizante”.

Sin destapar aún sus aspiraciones para el próximo proceso electoral de 2024 en Puebla, Martínez García señaló, en videoconferencia de prensa virtual, que comulga con la ideología del partido guinda.

“Fui de simpatizante y comulgo con la ideología de honestidad: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, ese fue mi fin de asistir al evento de ayer, domingo”

José Antonio Martínez García

Titular de la Secretaria de Salud