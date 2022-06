Todo lo que debes saber del Corona Capital 2022

Uno de los eventos más grandes de Ciudad de México regresa este año: el Corona Capital 2022. Este festival, que no tiene nada que envidiarle a los mejores del mundo, vuelve con novedades para un fin de semana espectacular.

El Corona Capital 2022 no solo armó un «lineup» espectacular, sino que también amplió la experiencia. Por primera vez el festival se llevará a cabo durante tres días, de viernes a domingo, los próximos 18, 19 y 20 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Obviamente, también serán más los artistas que se presentarán en el Corona Capital 2022. En total, serán 77 y entre ellos destacan «headliners» como Artic Monkeys, Paramor, Miley Cyrus, Lil Nas X, The 1975 y My Chemical Romance. También podremos disfrutar de Paramore, Yeah Yeah Yeahs, Liam Gallagher, Foals y Two Door Cinema Club, entre muchos otros.

Desde que se dio a conocer el «lineup» miles de fanáticos ya tienen planeado asistir. Para todos ellos la preventa de boletos para tarjetahabientes Citibanamex tendrá lugar los días 13 y 14 de junio a través de Ticketmaster. Un día después comenzará la venta general en taquillas del inmueble y a través de la misma boletera. Además, el festival anunció que se pueden adquirir las entradas con 3, 6 y 9 meses sin intereses.

Sobre los precios, por ahora solo están disponibles los costos por abono (para los tres días). Habrá tres tipos diferentes de entradas.

Los costos son los siguientes:

Abono General

Fase 1: 3,900 pesos

Fase 2: 4,600 pesos

Fase 3: 5,300 pesos

Comfort Pass

Fase 1: 5,000 pesos

Fase 2: 5,800 pesos

Fase 3: 6,600 pesos

Citibanamex Plus

Fase 1: 6,000 pesos

Fase 2: 7,000 pesos

Fase 3: 8,000 pesos

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 bit.ly/2T7KNTl

📰 elciudadano.com