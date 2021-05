Todos felices en el cazo de carnitas donde se cuece un marrano podrido, esa es la clase política poblana: Barbosa

“Todos felices en el cazo de carnitas donde se cuece un marrano podrido, esa es la clase política poblana”, esa fue la analogía con la que el gobernador Miguel Barbosa cerró su comentario respecto al pleito que persiste entre su gobierno y la candidata de Morena a la alcaldía de Puebla, Claudia Rivera Vivanco.

La expresión del mandatario poblano ocurrió durante su conferencia de prensa matutina, en donde se le pidió que reiterara su posición respecto a los roces entre él, su gobierno y el equipo de Claudia Rivera.

Barbosa Huerta se limitó a garantizar que ni él ni su gobierno han tomado ni tomarán partida electoral:

“El gobierno del estado no está en campaña ni en favor ni en contra de ningún candidato o candidata. Es la primera vez en la historia política del estado que el gobierno estatal no está en campaña. No tenemos recursos públicos orientados a campañas y no tenemos el control de las autoridades electorales”.

Miguel Barbosa