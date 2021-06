Trabajadores de la salud de la Sección 25 suspenderán labores hasta que se cumplan demandas

Por Gabriela Hernández

A partir de este martes, trabajadores de la Secretaría de Salud de Puebla iniciaron paros laborales de dos horas diarias para demandar que se cumpla con el pago del bono Covid para todo personal activo sin distingo de cargo o función, se destituya a Hilda Sánchez Vázquez como Directora de Operación de Personal de la dependencia y se cumpla con prestaciones como recompensas y uniformes, entre otros.

En un comunicado firmado por los dirigentes de las Secciones 25, 75 y 82 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSS), Patricia Parra Maldonado, Germán Ulises Téllez y Julieta Pérez Pérez, respectivamente, se advierte que a partir de este día pararán labores de 8 a 10 de la mañana y que incrementarán las medidas, hasta que haya una respuesta favorable a sus demandas.

En esas horas, el personal de los diferentes centros médicos, clínicas y hospitales abandonará sus labores y sólo se mantendrá en servicio la atención de urgencias.

En su pliego de peticiones entregado al gobernador Miguel Barbosa Huerta y al secretario de Salud del Estado, Antonio Martínez García, la representación sindical recalca que su petición de destituir a Sánchez Vázquez, a quien acusan de no respetar las condiciones de trabajo y de conducirse con “abuso de poder” y maltrato contra los trabajadores.

Además del apoyo Covid, pidieron cumplir con la entrega de medallas y recompensas por años de servicio que se suspendieron desde 2019; la dotación de uniformes y equipo a personal que se han dejado de entregar durante 2020 y 2021, así como gestionar basificación y recodificación de personal, de acuerdo a antigüedad y de manera “transparente y justa”.

Reclamaron al gobierno estatal cumplir con la entrega a todos los trabajadores del Fondo Estatal de Ahorro Capitalizable (FEAC), por un monto de 30 millones de pesos, que es un compromiso que ya estaba minutado.

Aparte, han pedido que se concrete la vacunación contra Covid 19 para todos los trabajadores de la Secretaría, “sin distinción de su función o cargo, tanto de personal en confinamiento como activo”.

La dirigente de la Sección 25, Patricia Parra, dijo, en rueda de prensa, que la decisión de iniciar estos paros diarios se toma luego de haber agotado el diálogo, mesas de trabajo y de una manifestación pacífica que llevaron a cabo el 25 de mayo, sin que hasta la fecha hayan obtenido una respuesta a su pliego petitorio por parte de las autoridades.

Los tres dirigentes informaron que a partir de este martes se convocaron a asambleas permanentes de las representaciones sindicales, las cuales cuentan con el respaldo del dirigente nacional del sindicato, Marco Antonio García Ayala.

Germán Ulises Téllez pidió al Secretario de Salud, Antonio Martínez, atender de manera personal la resolución del pliego petitorio, así como de establecer una mesa de diálogo resolutiva.

Dijo que llegaron a este punto porque han enviado numerosos oficios y que es una “vergüenza” que no se atiendan las peticiones, pese a la entrega que han demostrado los trabajadores de los servicios médicos para atender la pandemia.

En su rueda de prensa, el gobernador Miguel Barbosa llamó al personal inconforme a actuar con “sensatez” y no descuidar su labor, pues está en marcha el proceso de vacunación.

Aunque destacó la labor que ha desempeñado el personal de salud, el mandatario advirtió que una omisión por falta de atención en su desempeño, “les puede provocar responsabilidad”.

“Les pido que sean sensatos, que su función es imprescindible, una omisión por falta de atención médica, porque estén ejerciendo derechos laborales, les provoca responsabilidad . Pero estoy cierto que esto no va a pasar porque venimos de recibir respuesta de gran responsabilidad por parte de ellos”.

El mandatario pidió a los titulares de las Secretarías de Salud, Administración y Finanzas, a establecer mesas de diálogo para que las inconformidades puedan resolverse “dentro de lo posible”.

“Amagos no, porque nosotros no amenazamos a nuestros trabajadores, los respetamos mucho y por tanto, no aceptamos amagos de nadie”.

Miguel Barbosa