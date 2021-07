Trabajo de Andrés Manuel López Obrador recibe 6.7 de calificación

En el marco del tercer año del Triunfo Histórico Democrático del Pueblo de México, el presidente informó sobre la situación que guarda el país.

Andrés Manuel López Obrador consideró que en los últimos tres meses se han presentado signos de recuperación de las crisis sanitaria y económica.

El presidente expresó su gratitud a médicos y enfermeras al arriesgar la vida por salvar a enfermos de covid.

Enfatizó que se ha hecho todo lo posible para combatir la pandemia y en 15 meses el presupuesto de salud se ha incrementado en 70 mil millones de pesos.

AMLO destacó la adquisición expedita de vacunas, agradeció a países que las han surtido y presumió que 35% de mexicanos están vacunados.

López Obrador ve una franca recuperación de la economía, que según la mayoría de los pronósticos crecerá alrededor del 6 por ciento.

En el campo se está produciendo sin limitaciones, en 2020 la producción aumentó 2 por ciento y lo ha hecho otro tanto en lo que va del 2021.

El sector industrial está en franca recuperación, lo mismo que el comercio, el turismo y otros servicios.

Destacó que el precio de los combustibles no ha aumentado; excepto el del gas, pero se tomarán medidas para que no siga subiendo.

El peso no se ha devaluado en lo que va de su gestión y el salario mínimo ha aumentado en 44 por ciento como no se veía en los últimos 36 años.

A la par del tema económico, el presumió el récord histórico en arribo de remesas y agradeció a paisanos en el extranjero por la solidaridad con México.

AMLO advierte que hay gobernabilidad en el país y en temas de seguridad pública su administración ha avanzado.

Cuando Morena llegó al poder el crimen organizado ya estaba, pero se está combatiendo con apoyo a jóvenes para que no pasen a formar parte de sus filas.

“Los que estamos enfrentando, no declarándoles la guerra, porque la violencia no se puede enfrentar con la violencia; sino con otros métodos, más humanos y más eficaces, estamos atendiendo a los jóvenes para que no tengan necesidad de tomar el camino de las conductas antisociales”

Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México