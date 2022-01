Transparenta Santiago Nieto tres inmuebles y un auto

El extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, hizo pública su declaración patrimonial en la que da cuenta de la adquisición de tres bienes inmuebles, un carro y diversos bienes muebles entre 2008 y 2020 por un valor de más de 10 millones de pesos.

De acuerdo con la declaración presentada el pasado 7 de enero, Nieto Castillo adquirió tres créditos hipotecarios para la compra de dos casas y un departamento con valores que van desde un millón hasta 8 millones de pesos.

En el documento presentado ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) no consta el crédito adquirido por el exfuncionario con su esposa, la consejera electoral Carla Humphrey, para la compra de una casa por 24 millones de pesos a pagar en 20 años con mensualidades de 146 mil pesos, debido a que se trata de una deuda mancomunada; sin embargo, fuentes federales confirmaron que este sí fue reportado por Nieto Castillo.

El extitular de la UIF explicó a El Gran Diario de México que para pagar los créditos con los que adquirió los inmuebles rentó los mismos.

Esto, mientras la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta una carpeta de investigación contra Nieto Castillo y su esposa Carla Humphrey derivada de una denuncia anónima presentada contra el extitular de la UIF por supuestamente acumular cuatro propiedades y un automóvil con un valor de 40 millones de pesos en un periodo de 25 meses.

El pasado 6 de enero que la FGR solicitó a la SFP toda la información y documentación que tenga sobre la pareja, tales como sus declaraciones patrimoniales.

“En línea con los principios de transparencia del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, he declarado puntualmente todos mis bienes e ingresos, tanto como servidor público como privado, en mi carácter de consultor, académico e incluso como autor de diversos textos editoriales.

He sido preciso, además, en declarar mis ingresos por arrendamientos y por comercialización de bienes propios, los cuales, sumados también a mis actividades profesionales, tienen que reportarse en el formato de SFP como actividades comerciales o empresariales. No obstante, es importante también aclarar que no soy empresario”, agregó.