Transportistas demandan aumento al pasaje; STM rechaza su petición 

Integrantes de la Unión de Transportistas de Puebla exigieron este lunes un aumento a la tarifa del transporte público, justificando el aumento a los combustibles, refacciones, y de artículos de la canasta básica.

Sin embargo, la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) respondió que no “puede haber un alza a la tarifa, ya que eso depende de aspectos macro y microeconómicos, así como el constante incumplimiento ante la Ley de Transporte, pues la flota vehicular, en su mayoría, no ha sido renovada y muchos operadores no cuentan con la licencia, ni las certificaciones requeridas para brindar un servicio óptimo”.

Samuel Méndez y Delfino Juan Reyes Bocardo, manifestaron su inconformidad; indicaron que con los ingresos que reciben no pueden hacer las mejoras a las unidades, ya que sus ganancias reales por pasajero son de 6.23 pesos.

Frente a las instalaciones de la SMT, señalaron que no hay un diálogo cordial con la titular de la dependencia, Elsa Bracamonte. Además de que hay más beneficios para el servicio de la Red Urbana de Transporte Articulado, quienes tienen un subsidio de hasta 12 pesos.

En tanto, fuera de la dependencia, los transportistas portan pancartas con las leyendas: “El transporte de Puebla no es inmune a la pandemia ni la inflación”, “Una ley no se puede cumplir cuando no hay condiciones”, “¿Sabías que los transportistas tenemos cuatro tarifas en promedio de 6.2 pesos?”

📢Integrantes de la Unión de Transportistas de #Puebla protestan afuera de la secretaría de Movilidad y Transporte para exigir ajuste tarifas y unificación de #rutas. pic.twitter.com/cWXJWghjNR — El Ciudadano MX (@ElCiudadano_Mx) September 12, 2022

No habrá aumento, pero sí apoyos

En un comunicado, la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) respondió que esta marcha se realiza después de los diversos operativos que se implementaron durante los últimos meses, para evaluar las condiciones de las unidades del transporte.

Informó que para los concesionarios, habrá apoyos para mejorar las condiciones del transporte público.

Advirtió que se priorizará a aquellos transportistas que cumplan la Ley y “se ciñan a los programas actuales, respeten los acuerdos a la normatividad vigente, y cumplan con el mejoramiento de sus unidades y las condiciones laborales de sus operadores”.

“Por lo tanto, la dependencia sostiene que no habrá un alza a la tarifa del transporte público, sin embargo, en breve darán a conocer nuevos programas de apoyo y las estrategias que el Gobierno del Estado ha realizado para mejorar las condiciones de operación de este servicio”

En tanto, mantendrá siempre una política de diálogo abierto con los concesionarios y permisionarios del transporte público.

Foto: Agencia Enfoque

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 bit.ly/2T7KNTl

📰 elciudadano.com