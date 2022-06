Tras 8 años, AMLO entrega primera etapa del libramiento poniente de Acapulco

Acapulco, Guerrero. “Este año, sólo en caminos, la inversión federal en Guerrero es de 3 mil millones de pesos”, informó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), al recordar que el presupuesto alcanza para atender todas las necesidades porque se combate la corrupción.

Al encabezar la inauguración de la primera etapa del Libramiento Poniente de Acapulco, que tiene 21 km de longitud y conecta el norte de este municipio con Coyuca de Benítez, AMLO recordó que concluir esta vía tomó ocho años, por lo que subrayó la importancia de terminar con la corrupción en el gobierno.

López Obrador informó que se llegó a un acuerdo con los ejidatarios por más de 40 millones de pesos, de los cuales se entregó un anticipo por 3 millones.

“Se va a pagar todo, nada más que no aceptamos chantajes de nadie porque, ya lo dije, si el presidente no es ladrón, nadie puede robar en el país, nadie tiene derecho a robar»

«Nada de que: ‘si no das 30, 40, 50, 100 millones —porque, además, así me lo están aconsejando mis abogados, que se van a llevar una buena tajada—, voy a tapar la carretera hasta que me paguen, porque así voy a estar extorsionando’. No, tapen la carretera, quédense ahí todo el tiempo, pero yo no voy a ser cómplice de corrupción”