Echan llave a Parque de La Libertad tras millonaria inversión

La regidora del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Elisa Molina Rivera, señaló que el acceso a la ciudadanía a las áreas verdes está limitado en el parque «Benito Juárez» de La Libertad, cuya rehabilitación recientemente fue entregada por el alcalde, Eduardo Rivera Pérez, con una inversión de 9.9 millones de pesos.

En entrevista, la cabildante de Morena expuso que vecinos de la colonia La Libertad han denunciado que las llaves del enrejado que se colocó a los alrededores de este espacio fueron entregadas a un particular que no tienen identificado, lo que ha complicado su acceso.

Esto luego de que en redes sociales fuera evidenciado que la entrada a este parque tiene candado, lo que complica el libre uso de este espacio, en el que se intervinieron la trotapista y su cancha de fútbol, entre otras cosas.

¿Parques en la capital poblana, en poder de quién?

Explicó que varios parques de la capital poblana están bajo la administración del Instituto Municipal del Deporte, no obstante, apuntó que en este caso, todavía no se lleva a cabo el proceso correspondiente para ser entregado, ya sea a la dependencia municipal o a un particular en comodato.

«Este parque, como acaba de ser inaugurado, todavía no pasa por ese proceso, entonces las llaves se le dieron a un particular. Es lo que nos hacen saber los vecinos de la junta auxiliar. Tampoco saben a quién (le dieron las llaves), ni siquiera para ir a pedir que se abra, no se sabe, entonces está con candado» Elisa Molina Rivera

Regidora de Morena

El pasado 23 del octubre, el gobierno municipal entregó la obra de rehabilitación del parque Benito Juárez.

Expresó que la administración del alcalde panista se ha caracterizado por recurrir a lo que llamó la privatización del espacio público, toda vez que se ha dedicado a cercar este tipo de lugares, cuando son para uso y disfrute de la ciudadanía.

«No puede ser que continuemos bajo una dinámica privatizadora, ahora del espacio público. Persiguen a quien pone una caseta porque está haciendo uso del espacio público, pero ellos sí se pueden dar el lujo de cercar»

De igual manera, aseguró que la rehabilitación del parque de La Libertad forma parte de un plan de obras que fue planteado por Eduardo Rivera y que carecen del consenso de vecinos.

Afirma además que es difícil notar que haya una inversión de casi 10 millones de pesos por parte de la Comuna, pues desde el inicio ha mostrado desperfectos, como la acumulación de basura.

Fotos: Agencia Enfoque

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 https://t.me/ciudadanomx

📰 elciudadano.com