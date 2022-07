Tras un año de conflictos, inicia remodelación del mercado Amalucan

Este lunes 12 de julio, el Ayuntamiento de Puebla comenzó la rehabilitación del mercado Amalucan, ubicado al Nororiente de la capital, tras un año de conflictos entre locatarios y vendedores de la zona, a cargo de la empresa “3 Más Arquitectura”.

El director de Mercados del municipio, Ricardo Larracilla Herrera, dio a conocer el arranque de las obras, que constarán de mantenimiento e individualización de la red eléctrica, intervención a la techumbre, pisos y drenaje, con un costo de 10.9 millones de pesos.

Adicionalmente, la Comuna gastará 4 millones de pesos en liquidar el adeudo que tiene el mercado con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por incumplimiento de pagos y multas por instalaciones ilegales a la corriente eléctrica.

Larracilla Herrera publicó en redes que la intervención ocurre tras mesas de trabajo con las secretarías de Infraestructura y Gobernación municipal (Segom), pues persistía una disputa entre locatarios a favor y contra del proyecto.

La semana pasada, la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) “28 de Octubre” acusó a la Comuna de “sobrecosto” en los trabajos, pues supuestamente utilizaría material reciclado para los trabajos.

Fracasó proyecto pasado

Los roces entre los vendedores en Amalucan comenzaron en enero de 2021, cuando el gobierno federal anunció la demolición y reconstrucción del recinto. El proyecto que fue encargado al Ayuntamiento, que entonces presidía la exalcaldesa Claudia Rivera Vivanco, pero terminó cancelado por la falta de consenso.

Los opositores lograron un amparo para frenar la obra y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) dio marcha atrás, por lo que el recurso no fue aplicado, a pesar de que los locatarios a favor fueron desalojados del recinto.

Desde marzo de 2021, quienes aceptaron un nuevo mercado fueron relegados a carpas en las afueras del centro de abastos, con apenas los servicios necesarios, desde hace más de medio año en demanda de un lugar digno.

La nueva administración, que encabeza Eduardo Rivera Pérez, logró arrancar las obras, no si antes enfrentar a las agrupaciones en contra. No obstante, el hoy alcalde señaló que no será una intervención de fondo por los recursos limitados del municipio.

