Traslado de SEP local a Centro Histórico, a finales de este noviembre

Por Marisol Córdoba

A tres años de gobierno, será a finales de noviembre de este año cuando se concrete el traslado de la Secretaría de Educación Pública estatal que se llevará a cabo en tres etapas, con la movilización de mas de 200 empleados, de acuerdo a lo que informó la titular de la dependencia Delfina Gómez, ya tienen el inmueble ubicado en el Centro Histórico que pertenece a la SEP, y por el cual no pagarán renta.

No obstante, no informó sobre la ubicación. En un inicio durante la administración del panista Tony Gali solicitaron el exconvento de Santa Rosa ubicado en el Centro Histórico, en la calle 3 Norte número 1210, ahora Museo de Arte Popular, pero no les fue otorgado.

El gobernador Luis Miguel Barbosa ofreció que la dependencia federal se ubicara en Ciudad Modelo para su traslado, debido a que además requiere de viviendas para los trabajadores de la dependencia federal.

Esto como lo dispusiera el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, a la llegada de su gobierno para que cada dependencia federal se ubicará en un estado del país y no se centralizara en un solo lugar, ordenamiento que se retrasó por la pandemia de Covid-19.

La dependencia garantiza el derecho a la educación de las niñas, niños y adolescentes migrantes, para ingresar de manera permanente al sistema educativo estatal a lo largo del ciclo escolar.

Conoce los detalles en https://t.co/4lDf6U8wtA pic.twitter.com/bm8OAgMl2v — Secretaría de Educación (@SEPGobPue) October 11, 2021

La Secretaría había pedido el exconvento de Santa Rosa

También hay que indicar que el exgobernador, Tony Gali Fayad en su momento ofreció el Centro Integral de Servicios (CIS) y el Instituto Tecnológico de Puebla. Sin embargo la SEP había solicitado que fuero ubicado en el exconvento de Santa Rosa, pero el exmandatario panista refirió que el inmueble lo tenían asignado para otras actividades.

Te puede interesar: SEP cancelará vacaciones del ciclo 2021-2022, para abatir rezago

Otros inmuebles ubicados en la Centro Histórico de la capital se encuentran la Dirección de Escuelas Particulares en Avenida Reforma 710, además el Instituto Estatal de Educación para Adultos, en avenida 15 poniente C. 9 Sur # 902. La Dirección de General de Educación Superior en Avenida don Palafox y Mendoza #218, y uno más del gobierno del estado que se usaba para ruedas de prensa del gobierno estatal, el Edificio de Protocolo ubicado en Avenida Don Palafox y Mendoza #204.

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 bit.ly/2T7KNTl

📰 elciudadano.com