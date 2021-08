Tri Olímpico pierde en penales, aún puede colgarse el bronce

México y Brasil tuvieron que irse a serie de penales para definir al finalista del torneo olímpico de futbol, en el Estadio de Ibaraki Kashima.

El conjunto dirigido por Jaime Lozano perdió 4-1 (0-0) ante el actual monarca olímpico y disputará el próximo viernes el partido por la medalla de bronce (6:00 horas, tiempo de México).

La escuadra brasileña dominó la mayor parte del primer tiempo ante un conjunto mexicano que se fue para atrás con la intención de hacer una buena labor defensiva.

El futbol fluido de Brasil desapareció en el segundo tiempo ante el buen desempeño defensivo de México, que sobre todo controló la media cancha.

Escasas emociones, algunos conatos de bronca y a tiempos extras.

El cansancio apareció entre los protagonistas, a Brasil se le terminaron las ideas ofensivas y México envió el partido a la última instancia: a serie de penales para definir al finalista.

En los penales, Brasil ganó 4-1 con anotaciones de Alves, Martinelli, Guimaraes y Reinier. Por México fallaron Aguirre y Vásquez, anotando Carlos Rodríguez.

Un abrazo entre Rommel Pacheco y su entrenadora Ma Jin enmarcó el adiós de uno de los clavadistas más exitosos y carismáticos de los saltos ornamentales en México y el mundo.

El yucateco, de 35 años de edad, cerró el telón luego de casi tres décadas de trayectoria, satisfecho y bendecido, pese a no obtener la medalla olímpica.

“Diosito me dio casi todo, solo le faltó un empujoncito para que todo fuera perfecto. Hoy cuelgo el traje de baño y me quedo contento con todo el amor de la gente y de la familia de los clavados. Me retiro en el mejor escenario, con un sexto lugar y siendo abanderado”

Rommel Pacheco

Clavadista