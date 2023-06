Triunfo de Morena en Edomex no define panorama de Puebla: Rivera

El presidente municipal, Eduardo Rivera Pérez (ERP), declaró que los resultados de Morena en las elecciones a la gubernatura en el Estado de México (Edomex) no definen lo que pasará en la contienda electoral que se espera para el próximo año en Puebla y otras 29 más del país.

En encuentro con medios de comunicación, el edil panista manifestó que cada proceso electoral es distinto, por lo que lo ocurrido en Estado de México con la victoria preliminar de la morenista Delfina Gómez Álvarez no es una calca de lo que pasará en Puebla.

No obstante, estimó que aquí podría replicarse un resultado como el de Coahuila, donde el candidato de la alianza PRI, PAN y PRD, Manolo Jiménez Salinas, ganó las elecciones.

«Todo proceso electoral y toda campaña política siempre es distinta. Vivimos en un país democrático. No todas las elecciones son iguales, y lo que sucedió en Estado de México no necesariamente va a pasar en Puebla, porque también podría pasar lo que pasó en Coahuila. No hay calca de lo que pudiera haber sucedido, o de lo que vaya a suceder aquí»

Eduardo Rivera Pérez

Presidente Municipal de Puebla