UE responde a carta de AMLO en la que los tacha de doble moral

Las diferencias entre el Parlamento Europeo y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no debe afectar la relación bilateral entre ambas partes, aseguró Gautier Mignot, embajador de la Unión Europea en México.

Durante la presentación de un nuevo modelo de transición verde en México denominado Plan de Acción de EUROCLIMA, Mignot recordó que las resoluciones del Parlamento Europeo son independientes a las acciones del Ejecutivo, por lo que consideró que este tipo de acciones no deben afectar la relación con México.

«Hay este tipo de pronunciamientos sobre este tema específico e importante, por supuesto, de los ataques a periodistas y defensores de derechos humanos en México que eso no influya sobre resolver la agenda bilateral», declaró el diplomático.

Mignot insistió en que «hay muchísimos temas en nuestra relación bilateral, en nuestra cooperación, en nuestro diálogo«, incluyendo acuerdos actuales y futuros, por lo que insistió que «lo que pasa en un sector no impide que sigamos avanzando en otros sectores».

Sobre el Plan de Acción de EUROCLIMA, el representante europeo aseguró que México ha sido líder en materia de combate al cambio climático, por lo que esperan que lo siga siendo en el futuro.

«La transición verde es un tema que es absolutamente prioritario para la Unión Europea tanto a nivel interno, en el marco del pacto verde, y a nivel global. Para este esfuerzo México es un socio esencial porque es un país que plantea desafíos importantes en este rubro, es una economía grande, un país emergente de peso en el mundo», aseguró Gautier Mignot.

La polémica carta de AMLO

El 10 de marzo, el Parlamento Europeo aprobó con 607 votos a favor, 73 abstenciones y dos en contra una resolución que calificó a México como el país más peligroso para la prensa fuera de zonas de guerra y pidió a las autoridades garantizar protección para los periodistas.

En respuesta, el Gobierno de López Obrador envió una carta dirigida a los parlamentarios. Lamentó la doble moral del Parlamento Europeo, que calificó al país latinoamericano como el más peligroso para la prensa y pidió a las autoridades garantías de protección para los periodistas, mientras que paralelamente varios países de Europa han suministrado armas a Ucrania.

El documento se dirige a los diputados europeos recordándoles que México dejó de ser tierra de conquista y que las autoridades nacionales trabajan para hacer respetar la libertad de expresión y el trabajo de los periodistas en su país sin injerencia externa.

El comunicado señala que si México estuviese en la situación que describe el Parlamento Europeo, Andrés Manuel López Obrador no sería respaldado por el 66% de los ciudadanos, como lo publicó el 10 de marzo la encuesta de la empresa Morning Consult.

«Para la próxima, infórmense y lean bien las resoluciones que les presentan antes de emitir su voto. Y no olviden que ya no somos colonia de nadie. México es un país libre, independiente y soberano. Evolucionen, dejen atrás su manía injerencista disfrazada de buenas intenciones. Ustedes no son el gobierno mundial y no olviden lo que decía ese gigante de las Américas, el presidente Benito Juárez: ‘Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz'», concluye el comunicado.

