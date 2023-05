UIF denuncia contratos millonarios firmados por Sonia Vargas

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, presentó un informe relacionado con Sonia Vargas Terrero, excolaboradora de Genaro García Luna, donde se le acusa de la firma de contratos por un monto de 71.6 millones de dólares.



En conferencia de prensa, el titular de la UIF detalló que Sonia Vargas habría sido responsable de la firma de contratos millonarios durante dos sexenios consecutivos, el primero encabezado por Felipe Calderón y el segundo por Enrique Peña Nieto.



Estos contratos millonarios de la extinta Policía Federal, son indagados por la UIF y la Fiscalía General de la República (FGR).

Durante su conferencia matutina del pasado 19 de mayo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acusó a la ministra presidenta, Norma Lucía Piña Hernández, de haber contratado a Sonia Vargas Terreno como Directora de Administración del Consejo de la Judicatura Federal de la República.

Sin embargo, fuentes judiciales informaron que el nombramiento de Vargas Terrero lo hizo la Secretaría Ejecutiva de Administración del CJF, y fue aprobado por la Comisión de Administración de ese órgano, en la que no participa Piña.

Vargas Terrero se desempeña como directora de área en la dirección de Control de Nóminas, que forma parte de la Coordinación de Administración regional en la Ciudad de México.

El titular de la UIF reiteró además que el Gobierno de México busca obtener 700 millones de dólares de Genaro García Luna que están en litigio en Florida.

«El juicio fue admitido y va a llevarse a cabo por parte de una corte de Florida, que en este momento se ha detenido porque hubo una apelación presentada por la defensa de los demandados, que está por resolverse próximamente y esperemos que no haya ningún problema. Los demandados están sosteniendo que el tribunal no tiene competencia, pero de acuerdo con la ley local, no solamente una ley federal de Estados Unidos, sino también una ley del Estado de Florida donde se está llevando a cabo esto»