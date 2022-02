Un muerto y más de 24 mil afectados deja sismo de 6.2 en Guatemala

Tras el sismo de 6.2 que sacudió a Guatemala en la madrugada de este miércoles, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó en su cuenta de Twitter que al menos una persona murió.

La agencia añadió que 24 mil 790 personas resultaron afectadas. Además, indicó que 12 carreteas de la zona de Nueva Concepción se afectaron por el sismo.

Previamente, Conred había reportado por lo menos nueve localidades en el país presentan derrumbes y otras cinco locaciones reportan grietas o colapsos estructurales tras el sismo.

Según la agencia, las regiones de San Pedro la Laguna, Santa Lucia Utatlán, San Marcos la Laguna, San Pablo la Laguna, San Juan la Laguna, Santa Clara la Laguna y Sololá se encuentran sin energía eléctrica.

El sismo de magnitud preliminar 6.2 se registró la madrugada de este miércoles en Guatemala, alrededor de la 1:12 a.m. hora local (2:12 a.m. ET), según un reporte del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

El epicentro se ubicó en Nueva Concepción, Guatemala, con una profundidad de 83,6 kilómetros, de acuerdo con el reporte.

SISMO Magnitud 4.9 Loc 110 km al SURESTE de CD HIDALGO, CHIS 16/02/22 01:50:13 Lat 13.86 Lon -91.58 Pf 35 km pic.twitter.com/SQxaq4MGHW — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) February 16, 2022

Chiapas siente el movimiento

El Servicio Sismológico Nacional de México informó que el movimiento telúrico también se sintió al sureste de Chiapas.

El Servicio Sismológico Nacional (SMN) informó que, de manera preliminar, el temblor registrado en Guatemala provocó un movimiento telúrico de 6.5 en el estado de Chiapas, pero, minutos después afirmó que había sido de 6.2.

Con información de CNN

Foto: Especial Internet

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 bit.ly/2T7KNTl

📰 elciudadano.com