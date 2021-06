Un nuevo giro retuerce el enigma de las lajas del Zócalo

Esta mañana, el gobernador del estado de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, comentó que las lajas originales del Zócalo de la Angelópolis no fueron encontradas en el Parque de la Maquinaria, en la Margarita. En este parque, donde en 2008 había una bodega, habrían sido resguardadas las lajas en 2008, tras su retiro del Zócalo capitalino. Dicha bodega ya no estaría en el Parque de la Maquinaria sino en la Unidad Habitacional la Maquinaria, donde fueron encontradas ya muy pocas lajas.

“Estamos en el debate equivocado cuando hablamos de lajas originales”, aclaró el gobernador, “cuando ya no había tales en el Zócalo. Yo no conocía esta situación hasta que me enseñaron el acta notarial”.

Además, el gobernador asentó que las lajas originales del zócalo han sido rematadas hasta por MXN $35.00 la pieza, por lo que sería muy posible que hoy en día estas piedras de valor histórico se encuentren decorando algunos patios particulares.

Barbosa Huerta negó cualquier atribución personalizada de responsabilidad administrativa o penal contra Enrique Doger Guerrero, alcalde de Puebla de Zaragoza entre 2005 y 2008, pero sí señaló que las presidencias municipales que se sucedieron desde ese momento hasta la fecha no tenían conocimiento de la situación irregular de las lajas.

El mandatario aclaró que las responsabilidades jurídicas originadas de estos hechos han prescrito, pero aun así va a promover una investigación cuyos resultados se darán a conocer a los medios.

“He mandado un oficio a la delegación del INAH, que sabía y hasta participó y no saben nada los angelitos, no tienen capacidad para distinguir entre piedra de volcán y piedra de barranca.”, señaló, indignado, el mandatario.

De este modo se añade un capítulo más a la rocambolesca saga de las lajas del Zócalo, una de las manzanas de la discordia entre el gobierno de Miguel Barbosa y el Ayuntamiento de Claudia Rivera.