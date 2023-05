Una añeja disputa interna tiene fracturado al PAN en Puebla

A medio año de que inicie el proceso electoral de Puebla, en el Partido Acción Nacional (PAN) se desató una nueva disputa de grupos por el control de las candidaturas, lo cual podría debilitar a ese partido frente al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el rival a vencer que ha tomado ventaja con varios aspirantes en abierta campaña desde hace tres meses.

En el panismo poblano los dos principales grupos antagónicos son el encabezado por el alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, conocido por sus vínculos con la corriente política “El Yunque”, y el liderado por la exdirigente estatal del partido, Genoveva Huerta Villegas, hoy diputada federal, quien cuenta con el apoyo de un sector de lo que fue el morenovallismo.

Un proceso sancionador contra Huerta Villegas por presuntas anomalías en su gestión y el intento de expulsión del diputado local Eduardo Alcántara Montiel, son el reinicio de este enfrentamiento que surgió en 2016 y se repitió en los procesos electorales de 2018 y 2021.

Por primera vez en todos esos años, en esta ocasión, Rivera Pérez tiene lo que no tuvo anteriormente: el apoyo de la dirigencia del partido, ahora presidida por Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández.

El pasado 29 de abril el Consejo Estatal del PAN aprobó por mayoría iniciar un proceso administrativo contra la exdirigente estatal, Genoveva Huerta, y quien fue su tesorero, Jorge Zambrano Morales, por el presunto mal uso de 7 millones 600 mil pesos, ya que luego de una auditoría se detectó que no se comprobó el destino del dinero.

Díaz de Rivera señaló que los recursos sin aclarar fueron parte del presupuesto que el partido ejerció en 2021, el cual fue auditado tras su arribo al Comité Directivo Estatal (CDE) en 2022 y los hallazgos de la auditoría se dieron a conocer al consejo en la sesión del 29 de abril, así que ahí mismo se aprobó iniciar el procedimiento para que los acusados solventen las inconsistencias, pues de lo contrario serán sancionados.

Tras la investigación en su contra, Huerta Villegas dijo ser víctima de una persecución política, en represalia por su aspiración a la candidatura a la gubernatura del estado, en la que también podría estar interesado Rivera Pérez.

“Lo digo con toda claridad, estoy sufriendo una persecución política por parte del #PANPuebla, pero no me voy a dejar. Si tanto les afecta que salga al interior del estado, que se pongan a chambear también (…) Sus calumnias no me quitan el sueño, es solo señal de su preocupación y del miedo que me tienen. Pero aquí sigo, avanzando con pasos firmes. @AccionNacional NO es el yunque de los Rivera y compañía”

Genoveva Huerta Villegas

Señaló en Twitter el 3 de mayo