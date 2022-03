Una víctima de extorsión telefónica en Puebla, cada 68 minutos en 2021

“Tenemos secuestrada a tu mamá”, fue lo primero que escuchó Fer cuando contestó el teléfono de su casa. La crisis lo paralizó y su mente se concentró en la voz que le pidió ayuda a gritos.

El llamado de auxilio iba acompañado de “panzón”, el apodo del menor de 13 años, quien a su corta edad era víctima de extorsión telefónica.

En menos de una hora un número desconocido obligó a un menor a escudriñar cada rincón de su hogar en busca de dinero y después ingresarlo a una cuenta bancaria para que no le hicieran daño a su madre.

Los delincuentes mantuvieron al niño en la línea, mientras asustado “volteó” la casa en busca de efectivo.

Del otro lado de la línea, los hampones amedrentaban a Fer: “junta todo el dinero, yo sé que tus papás tienen dinero, nos dice tu mamá que busques”.

Bajo amenazas de lastimar a su madre, el menor logró depositar el dinero en una tienda de conveniencia, entonces finalizó la llamada.

En Puebla las llamadas de extorsión son tan comunes que cada 68 minutos una persona fue víctima durante el 2021, reportó la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Las quejas en total fueron 7 mil 762 incidentes; es decir, en promedio, 21 delitos diarios, reportó la dependencia a El Ciudadano México, a través de una respuesta a una solicitud de información.

La prominente cifra supone un aumento de 570 casos respecto a 2020, cuando reportaron 7 mil 192 casos, el equivalente a un crecimiento del 7.9 por ciento.

Las cifras de la Secretaría de Seguridad contrastan con las 63 quejas ante la Fiscalía General del Estado (FGE), que representaría que apenas el 0.8 por ciento de las víctimas formaliza su denuncia para que sea investigada.

Cuatro de cada 10 casos en la entidad ocurrieron en la metrópolis en 2021, estiman datos de la Secretaría de Seguridad Pública, al reportar en la Angelópolis 3 mil 597 denuncias.

La capital poblana registró un repunte del 4 por ciento de este delito respecto a 2020, al sumar 138 casos más de un total de 3 mil 459. En 2021 fueron en total 3 mil 597 quejas.

El segundo lugar lo ocupa Tehuacán, donde reportaron 326 quejas, aunque fue uno de los municipios que tuvo una reducción, con 54 quejas menos, es decir el 14 por ciento.

En contraparte, San Andrés Cholula y Atlixco tuvieron un aumento del 23 y 21 por ciento, pues en 2021 sumaron 281 y 249 denuncias por extorsión. Lo anterior, corresponde a 53 y 44 casos más durante 2021 respecto a 2020.

La extorsión telefónica estalló en al menos 54 municipios, al duplicarse las denuncias e incluso registrar incidentes en ayuntamientos donde no hubo casos en 2020. El ejemplo más alarmante es San Andrés Calpan, donde no había quejas y el año pasado reportaron 15.

En San Gabriel Chilac, pasaron de tres extorsiones a acumular 25 casos en 2021, al igual que en Tecomatlán, que pasó de tres a 20 incidentes; Ahuacatlán, de dos a 11, así como Teotlalcingo y San José Chiapa, donde fueron de las dos denuncias a alcanzar 10.

La familia de Fer sí acudió ante el Ministerio Público (MP) para denunciar el incidente; sin embargo, la llamada de extorsión ocurrió durante Semana Santa de 2021, por lo que el personal de las oficinas les dijo: “por ser viernes y caer puente, nadie nos podía tomar la denuncia”.

Insistieron y reportaron la extorsión ante la FGE, sin embargo, acusaron que el caso no avanzó, pese a que buscaron dar seguimiento a la demanda.

“Nos dieron un número, pero ya no procedió, no nos daban razón, solo nos decían comuníquese nuevamente con la Procuraduría o si no vaya a testificar personalmente su caso, es un caso aburrido, ya no hacen caso y ni la justicia puede respaldar en ese caso”