Unidad para Progresar denuncian falta de apoyo a colonias populares del sur

Integrantes del grupo Unidad para Progresar, Patricia Pérez Marianela Romero, Araceli Flores, Rosario Juárez, Gloria Arroyo, Lorena Reyes, Lupita González y Ángel Montiel de Gas de apoyo, denunciaron ante el Observatorio Ciudadano Laboral Puebla (OCLP) la falta de servicios públicos y apoyos laborales para las colonias populares, sobre todo para las colonias del sur.

Señalaron que en lugares como Azumiatla, San Ramón, El Refugio, Naciones Unidas, entre otras, hay carencias como drenaje, alumbrado público, pavimentación y seguridad pública, por lo que urgieron a las autoridades a revisar su situación.

En entrevista con Marco Antonio Mazatle Rojas, integrante del OCLP, comentaron que con la formación de Unidad para Progresar, han podido apoyar a varias familias, al crear grupos de apoyo laboral e impartir cursos para que puedan emprender pequeños negocios.

También denunciaron ataques por parte de líderes coloniales que evitan la colocación de sus puntos de atención ciudadana o “mercados” para exhibir sus productos, por lo que también se han acercado a la comuna y a actores políticos, para gestionar acciones en conjunto.

“Nosotros trabajamos con quién esté y con quien nos quiera apoyar. Esto es para beneficio de nuestras colonias. Nosotros no somos partidistas o trabajamos con alguien de forma exclusiva”, señaló Patricia Pérez.

Le exigieron a las autoridades correspondientes, en este caso al presidente municipal Eduardo Rivera Pérez, que ponga atención en estos puntos, pues la carencia de servicios básicos fomenta situaciones como la delincuencia, razón por la cual han aumentado los robos en varias colonias.

Pedro Rincón Pineda, habitante de Tecamachalco, solicitó apoyo de las autoridades estatales, en especial del gobernador Miguel Barbosa Huerta, para conocer la razón del atraso de sus pagos de su pensión del Bienestar, pues a pesar de que hace dos años le entregaron su tarjeta, no le han llegado los pagos.

En entrevista con Marco Antonio Mazatle Rojas, denunció que uno de los encargados del banco de la Secretaría del Bienestar en el municipio, le dijo que era inútil solicitar informes, pues había una instrucción del mandatario estatal de que no se giraran los pagos para más de 200 personas que se encuentran en su misma situación.

Señaló que él realizó el trámite por discapacidad, pues a sus 63 años de edad perdió la movilidad de la pierna izquierda y eso le impidió continuar laborando como constructor.

Marco Antonio Mazatle señaló que este caso debe ser investigado, pues si las personas tienen tarjetas del Bienestar y no han cobrado, podría tratarse de un caso de corrupción por parte de algunos intermediarios.

“No es posible que jueguen con la necesidad de la gente. No creo y ojalá que no, pero no creo que el señor gobernador haya dado esa instrucción. Yo creo que es alguien irresponsable, para que don Pedro ya no estuviera solicitando informes. Le vamos a dar seguimiento”, señaló el integrante del Observatorio Ciudadano Laboral Puebla.