Urge acelerar tiempo de investigación en feminicidios: especialista

Por Esther Sánchez

La celeridad fue una deficiencia notoria en el caso del feminicidio de Mara Fernanda Castilla. En su proceso fue evidente la estigmatización hacia su persona y familia, en cuanto a las pruebas presentadas, indicó el responsable de Orientación Jurídica y Psicosocial del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría SJ, (perteneciente a la Universidad Iberoamericana, Puebla), Roberto Rosete Guzmán.

En este sentido, refirió que esta sentencia condenatoria en contra del feminicida, Ricardo Alexis Díaz, tardó en llegar más de tres años, a partir de que se comprobó el delito. Por ello, el académico exigió mayor celeridad en las investigaciones que tienen que ver con este tipo de delitos.

Como se recordará, el caso de Mara Fernanda fue un hecho que conmovió a Puebla, debido a que se trató de una estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), y su feminicidio tuvo impacto mediático. Generó manifestaciones en Puebla, Ciudad de México, León, Torreón y Guadalajara, además de un posicionamiento de la ONU Mujeres y ONU-DH.

El especialista mencionó que el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría SJ se solidarizó con la familia de Mara en la búsqueda de verdad y justicia. Lamentó el enjuiciamiento que tuvieron algunos reportes realizados.

Indicó que cuando se observa mucha violencia hacia las mujeres no se realizan todas las acciones para analizar los delitos, a pesar de que la obligación de investigar con diligencias es de la autoridad; por ello reiteró la exigencia para que se realice una investigación exhaustiva, a través de servicios de búsqueda.

Investigaciones “dan largas” a las familias

Explicó que se han documentado algunos casos de víctimas de feminicidio en donde las autoridades “dan largas” a las personas y familiares de la víctimas, por ende, no dan a conocer los avances de la investigación.

Comentó que de acuerdo con el titular de la Fiscalía General del Estado, Gilberto Higuera, el personal relacionado a casos de desaparición tiene capacitación; sin embargo, se requieren modificaciones porque las actuales resultan insuficientes, sobre todo si no hay rendición de cuentas. Exhortó a que se dejen estas prácticas que obstaculizan la búsqueda de justicia.

Urge perspectiva de género

El responsable de Orientación Jurídica y Psicosocial del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría SJ comentó que es necesario que todos los probables feminicidios se investiguen con perspectiva de género, no sólo en el enjuiciamiento si no desde los reportes, además de darles celeridad independientemente de que sean mediáticos o no.