Urge atender al río Atoyac; Conagua tiene 2 inspectores en el estado

El saneamiento del río Atoyac, al ser el segundo más contaminado del país, es complejo; además, sólo se cuenta con 2 inspectores de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en el estado de Puebla, detalló Beatriz Manrique Guevara, titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial.

Al comparecer en el Congreso del Estado, como parte de la glosa del Tercer Informe del gobernador del estado Miguel Barbosa Huerta; la secretaria respondió al cuestionamiento del diputado Carlos Navarro Corro (PSI), quien cuestionó la falta de atención al río, problemática que ha sido heredada por varias administraciones.

La secretaria adelantó que este año se habilitarán patrullas hídricas para monitorear la actividad del río y tomar muestras del agua, para coadyuvar con las labores de la Conagua y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), pues a pesar de que son las dependencias que tienen mayor competencia ambiental y normativas, son las que menos personal tienen en la entidad.

Atienden recomendaciones de CNDH

Beatriz Manrique Guevara señaló que en 2017, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) expidió una serie de recomendaciones a los tres niveles de gobierno para atender la contaminación del río, pero que no fueron resueltas hasta la entrada de la administración encabezada por Miguel Barbosa.

Resaltó que hasta el momento se han realizado más de 50 acciones para combatir la contaminación en el río, entre ellas, recorridos de vigilancia, detección de problemas, y la integración de un organismo interinstitucional en el que la Federación, el gobierno del estado, los municipios involucrados –4 de Tlaxcala y 2 de Puebla– y las dependencias competentes vigilan y toman acciones sobre el saneamiento.

Lamentó que en puntos como en San Martín Texmelucan existan cientos de puntos en donde se lava mezclilla y que hacen descargas al drenaje, lo que suma a los niveles de contaminación, por lo que es necesario y urgente que se construya una planta tratadora de agua.

Puntualizó que la parte alta de la cuenca se encuentra en el estado de Tlaxcala, demarcación que también tiene que participar en las acciones de saneamiento para agilizar su mejoramiento, ya que el nivel de contaminación del Atoyac se encuentra sólo por detrás del río Lerma en el Estado de México.

Necesaria la inversión municipal

La titular de la Secretaría de Medio Ambiente, comentó que las labores parecen lentas, porque las autoridades “no quieren enterrar el dinero” y prefieren invertir en obras visibles que en materia ambiental; asimismo, los ríos que se han saneado en el mundo han tardado al menos 20 años en lograrlo, por lo que llamó a todos los involucrados a tomar conciencia, participar y ser responsables en este tema.

“A los gobiernos municipales no les gusta invertir, porque no les gusta ‘enterrar el dinero’, eso es algo que dicen mucho los presidentes municipales. Enterrar el dinero son obras que no se ven, pero son necesarias. Estamos tratando de crear conciencia el respecto”, destacó la funcionaria estatal.

En su participación, la diputada Nora Merino Escamilla (PT), aseguró que las administraciones pasadas usaron el tema ambiental como modelo de negocio y recordó que durante el gobierno de Antonio Gali Fayad presuntamente se desviaron mil millones de pesos que se ocuparían para el saneamiento del Río Atoyac y los barcos que se instalaron no ayudaron a la limpieza de la cuenca, a pesar de la inversión de más de 200 millones de pesos.

