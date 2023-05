Urge Rivera a desterrar violencia en mercado de Amalucan

Ante los episodios de violencia entre locatarios del mercado Amalucan y vendedores de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre (UPVA 28), el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez dijo que no es conveniente para nadie que en un espacio como ese «se privilegie la anarquía, los golpes y los conatos de bronca».

Informó que en el transcurso de este jueves los locatarios del mercado Amalucan se reunirán con el titular de la Secretaría de Gobernación, Jorge Cruz Lepe, con la finalidad de poder establecer acuerdos, sin embargo, advirtió que en caso de que no se llegue a una solución y continúen los intentos de agresión, la autoridad municipal intervendrá y realizará arrestos.



«Si no se ponen de acuerdo, habrá autoridad para no permitir este tipo de agresiones. Y si las llegara a haber, nosotros, como gobierno de la ciudad, vamos a intervenir y vamos a detener a aquellas personas que no respeten la integridad de los demás y que violenten la ley (…).»



De igual forma, el edil panista consideró que el conato de bronca registrado la tarde del 24 de mayo terminará por afectar las ventas de los comerciantes y será peor si continúa, por lo que invitó a los involucrados a dialogar y llegar a acuerdos.



Luego del operativo policiaco que se montó ayer en las inmediaciones del mercado Amalucan, trascendió que este conflicto entre comerciantes se inició porque algunos locatarios fueron afiliados a la 28 de Octubre sin haber sido consultados.

Solicitarán recursos federales para seguridad pública

En otro tema, el alcalde de Puebla mencionó que no asistió a la cumbre de Ciudades Capitales en León, Guanajuato, porque decidió permanecer en la ciudad para dar seguimiento a la actividad del volcán Popocatépetl, no obstante, afirma que en dicho encuentro hay representación del Ayuntamiento.



Indicó que esta representación trabajará en temas de economía, turismo y seguridad pública, pues afirmó que hacen falta recursos en esos rubros dentro de la capital poblana, por lo que seguirán insistiendo en el diálogo para obtenerlos.



Apuntó que Puebla y otras ciudades del país tienen la necesidad de recibir recursos para obras de pavimentación y relaminación, por ello este será otros de los temas que se buscará discutir con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien estará ahí en representación del gobierno federal.

Fotos: Agencia Enfoque

