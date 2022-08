Usuaria dejará buró de crédito tras ampararse contra Agua de Puebla

La maestra Cleotilde ganó un amparo en contra de la empresa Agua de Puebla para Todos. La usuaria había sido ingresada al buró de crédito por un presunto atraso en sus pagos sin su conocimiento.

Lo anterior, abriría la posibilidad de que la firma frene el acoso que emprendió contra varios usuarios, explicó el activista y abogado Omar Jiménez Castro.

Hace unos meses, la firma fue denunciada por varios usuarios, quienes señalaron que su historia crediticia fue modificada sin su consentimiento por supuestas omisiones de pagos, los cuales iban de los 15 mil pesos y superaban los 70 mil pesos. Usuarios no habían sido notificados de dichos adeudos.

En entrevista con El Ciudadano México, el abogado Omar Jiménez Castro señaló que durante el acompañamiento legal a la usuaria, solo solicitaron la suspensión provisional del amparo; sin embargo, el juez declaró como ilegal el proceder de la empresa y le otorgó la suspensión definitiva, por lo que su historial crediticio deberá ser restaurado.

Comentó que esta demanda de amparo se presentó el pasado lunes 1 de agosto y que la audiencia debió realizarse la semana pasada, pero debido a que Agua de Puebla no entregó sus informes correspondientes, se tuvo que posponer hasta el día de ayer, cuando “tuvo verificativo la audiencia incidental”.

Destacó que este no es el fin del caso, pues queda pendiente la audiencia constitucional. En esta, se deben presentar más pruebas en contra de la firma. De acuerdo a Jiménez, existe otra resolución judicial que califica como ilegales las tarifas de cobro por no hacer pública la fórmula con la que se tabularon los precios.

“Dimos un paso importante, me atrevo a decir que es un precedente que estamos dejando en Puebla. No conozco de otro asunto de esta índole en otro lado, aunque es probable que existan. Con esto demostramos que Agua de Puebla no es autoridad e hizo esto de manera facciosa”

Omar Jiménez Castro

Abogado