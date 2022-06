Usuarios del Parque Ecológico exigen hacer festival musical en otro sitio

Usuarios del Parque Ecológico se manifestaron en contra del Festival Tecate Comuna por el daño que este evento pueda causarle a sus instalaciones, así como a la flora y fauna del lugar.

Los inconformes señalaron que en 2019 se realizó una edición de dicho festival en el Parque Ecológico; sin embargo, aseguraron que en aquella ocasión el sitio presentó algunas afectaciones.

Por ello, pidieron la intervención de las autoridades estatales para evitar que el evento programado para octubre próximo se desarrolle en el referido parque.

Guadalupe Medina, usuaria del lugar afirmó que no tienen problema con el festival, pero pidió a los organizadores que el evento se realice en otro sitio.

«Como su nombre lo dice, es un parque ecológico, no es un espacio para hacer un evento masivo de este tipo, no estamos en contra del evento musical porque Puebla tiene varios espacios para llevar un evento de este tipo, pero no aquí; debemos defender los pocos espacios verdes que nos quedan»