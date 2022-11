Va gobierno por reformas para control en salones de fiestas

Por Alexis Lira y Anaid Piñas

Tras el caso de intoxicación de un grupo de jóvenes en el Country Club de San Manuel, el gobernador Miguel Barbosa Huerta, afirmó que se realizarán reformas a la Ley Orgánica Municipal y al Código Reglamentario Municipal (Coremun) para regular eventos sociales.

En videoconferencia de prensa, el mandatario poblano indicó que instruyó a la Consejería Jurídica del Estado para hacer un análisis de este caso y preparar las reformas correspondientes.

“Eso es lo que vamos a hacer reformas a la Ley Orgánica Municipal y al Coremun para hacer una regulación propia que permita a la gente divertirse y que vincule a la autoridad municipal con su cumplimiento y no que la autoridad municipal diga: no, era una fiesta privada, no llegó nadie a ningún hospital, son especulaciones”

Luis Miguel Barbosa Huerta

Gobernador de Puebla