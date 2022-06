Vacuna anticovid para menores no condicionará su ingreso a clases: Gobernador de Puebla

La vacuna pediátrica contra covid-19 para menores de 5 a 11 años no será un condicionante para el ingreso a clases en el próximo ciclo escolar, aseguró el gobernador Miguel Barbosa Huerta.

El titular del Ejecutivo local afirmó que su aplicación debe ser un “acto de conciencia” de parte de los padres de familia y no una medida obligatoria que impida que los niños ingresen a las aulas.

“En absoluto, no va a ser condición para que los niños ingresen a su curso escolar, no va a ser condición el que se aplique la vacuna, esto debe ser un acto de conciencia de los padres, pero no de restricción al ingreso al año escolar a final de agosto”

Miguel Barbosa Huerta

Gobernador de Puebla