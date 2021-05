Vacunación a personas de 49 a 40 años, en junio

Por Lorena Vázquez

Cada día en El Ciudadano te presentamos la información más destacada sobre el Covid-19 en México y de manera particular en Puebla. Recuerda seguir cuidándote; y también compartir esta información útil a todos los que te sea posible.

Este martes, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, durante la conferencia de prensa nocturna resaltó que:

López-Gatell detalló que también la población de 18 años de edad y más, recibiría el biológico contra el Covid-19, pero será «entre septiembre y octubre».

En materia educativa, el subsecretario de Salud, enfatizó que los niños no requieren ser vacunados para regresar a clases presenciales; además, resaltó que «vamos en muy buen avance en inmunizar a maestros«, por ello, en junio habría un posible regreso a las aulas en todo el país.

«Durante el mes de junio, posiblemente la mayoría; si no es que todos los estados, podrán retornar a las escuelas públicas y privadas a clases presenciales»

En más del tema, López-Gatell reconoció al estado de Zacatecas por ser el primero en terminar la vacunación contra el Covid-19, para personal educativo, y en sólo dos días. Por tal, extendió la invitación a la población para asistir el día que le corresponda a aplicarse el biótico.

El doctor mexicano habló sobre la lenta producción de vacunas contra el coronavirus; las cuales sólo las compañías farmacéuticas las están haciendo, bajo contrato con los países, de manera directa.

«Cuando acabe la epidemia, las vacunas exitosas pueden, o no, solicitar registros permanentes y ya podrán ponerse a la venta, pero esto no va a ocurrir mientras dure la epidemia; y por lo menos no hasta dentro de un par de años más»

Hugo López-Gatell

Subsecretario de Salud