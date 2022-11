Valida SCJN que fuerzas armadas sigan en tareas de seguridad hasta 2024

La tarde de este martes la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó el acuerdo del presidente Andrés Manuel López Obrador que permite el despliegue de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad hasta 2024.

El acuerdo del Ejecutivo Federal obtuvo 8 votos aprobatorios, uno parcialmente a favor y dos en contra.

Margarita Ríos Farjat, ministra que se posicionó a favor, señaló que el nivel de criminalidad que vive el país es «agobiante» por lo que consintió la participación del Ejército y la Marina con la policía civil.

Subrayó que el acuerdo presidencial tiene su base legal en el artículo quinto transitorio de la Ley de la Guardia Nacional, cuyo texto transcribe casi en su integridad el acuerdo presidencial impugnado, por lo cual no hay razón para que el Poder Legislativo impugne lo que ya había avalado.

“Además, este instrumento normativo permite que las tareas desplegadas por los elementos castrenses en labores de seguridad pública se desarrollen en un estado de legalidad y no de hecho, lo cual constituye un avance en la intervención ordenada y efectiva de las fuerzas armadas dentro de este ámbito de acuerdo con lo previsto en la disposición constitucional transitoria a la que me he referido”

Margarita Ríos Farjat

Ministra de la SCJN