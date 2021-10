Vamos a trabajar en una campaña honrada: Augusta Díaz, en su registro a la dirigencia del PAN en Puebla

Por Anaid Piñas

En medio de porras como “Se ve, se siente, el PAN está presente”, “Augusta estamos contigo”, “Ya ganamos”, “Bravo Marcos”, la regidora con licencia Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández, y Marcos Castro se registraron ante la Comisión Organizadora del Partido Acción Nacional (PAN), para contender por la dirigencia y Secretaría General partido en el estado de Puebla.

Apoyada por decenas de militantes, entre ellos el presidente municipal electo de San Andrés Cholula, Edmundo Tlatehui Percino; la diputada federal, Ana Teresa Aranda; el dirigente municipal del PAN, Rafael Von Raesfeld Porras; y Pilar Vargas Morán, entregó la documentación correspondiente de la planilla y las más de 6 mil firmas recabadas en el Jardín del Carmen ante la Comisión Organizadora Estatal Electoral a cargo de María Leonor Apolonia Popócatl Gutiérrez.

“Agradecemos a la Comisión Estatal Electoral que nos haga el favor de recibir este registro, sabemos que actuarán de acuerdo a la legalidad y las normas del partido, que validará el registro de la planilla completa. Sabemos que la Comisión Estatal Electoral no se prestará a manipulaciones ni a tergiversaciones de la norma del partido Acción Nacional y sabrán respetar el espíritu de democracia del partido. (…) Esta planilla recuperará el liderazgo que necesita el PAN en el estado de Puebla»

Destacó que más de la mitad de la militancia del partido en el municipio de Tehuacán están respaldando este proyecto, por lo que llamó a los demás militantes a hacer lo mismo.

Por su parte, Augusta Díaz de Rivera resaltó que será un proceso democrático, honesto e incluyente. Añadió que será la representación de un panismo honesto.

En su participación Ana Teresa Aranda reiteró la importancia de tener un partido de puertas abiertas, por lo que pidió a los panistas apoyar a la planilla para lograr un cambio para mejorar.

“Nuestra próxima presidenta del Comité Directivo Estatal no ha venido aquí con medias tintas, Augusta no vino a decir ‘ya vive a ver si puedo’, no, porque podemos venimos. Estamos seguros que a este partido le hace falta alma, le hace falta sensibilidad y compromiso con la militancia. Por eso queremos a esta fórmula al frente del PAN»

Ana Teresa Aranda