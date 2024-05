Van 11 mil animales rescatados en tragedia por lluvias en Brasil

Sao Paulo. Un total de 11 mil 002 animales salvajes y mascotas han sido rescatados de las inundaciones por vecinos, socorristas y agentes de las fuerzas de seguridad desde que el 29 de abril pasado se inició la catástrofe climática más grave de la historia del estado brasileño de Río Grande do Sul (sur), informó este martes 14 de mayo la Defensa Civil.

Según la Secretaría de Estado de Medio Ambiente e Infraestructura del estado de Río Grande do Sul, el rescate de los animales se transformó también en un símbolo de la resistencia de la población, que debió salir de la casa por la crecida de los ríos.

Muchos animales domésticos escaparon en medio del desastre, principalmente perros y gatos, pero también aves de corral y caballos.

El caso del caballo Caramelo, que pasó horas en el techo de una vivienda en el municipio de Canoas, llamó la atención de la opinión pública en todo Brasil, ya que su rescate fue transmitido en vivo por la televisión.

Veterinarios, autoridades sanitarias y organizaciones no gubernamentales trabajan en terreno para salvar a los animales e intentar encontrar a sus dueños.

De acuerdo con la Secretaría de Estado de Medio Ambiente e Infraestructura, los animales rescatados son sometidos a exámenes veterinarios y cuando no logran ser identificados son enviados a refugios públicos, entidades no gubernamentales o clínicas veterinarias que no fueron afectadas por las inundaciones.

Una de las ciudades más afectadas es Sao Leopoldo, cuyo ayuntamiento decidió reunir a los animales rescatados con vida dentro de un supermercado que no está en funcionamiento debido a las inundaciones.

La prensa local destacó también el trabajo de las entidades como el Grupo de Rescate de Animales en Desastres (GRAD, por sus siglas en inglés), que pidió a voluntarios ceder embarcaciones con motor para poder llegar a los rincones donde se esconden las mascotas que perdieron a sus dueños y están aisladas.

De igual forma, las organizaciones de productores rurales reportaron pérdidas millonarias por el deceso de miles de animales de cría, como vacas, ovejas y aves de corral.

Según el más reciente balance de la Defensa Civil, 76 mil 483 personas han sido rescatadas por los socorristas desde el inicio de la tragedia, que hasta el momento ha dejado 148 muertos.

