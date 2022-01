Vendedores informales serán retirados por los medios necesarios, sentencia Segom

Los vendedores ambulantes serán retirados por los medios que sean necesarios en caso de que intenten apropiarse de las calles del Centro Histórico, señaló el secretario de Gobernación municipal (Segom), Jorge Arturo Cruz Lepe.

Tras el enfrentamiento entre personal del Ayuntamiento y vendedores ambulantes en el zócalo de la ciudad de Puebla, el funcionario comentó que el diálogo podría agotarse y será necesario actuar con mano dura para regular la situación.

Resaltó que el Ayuntamiento no permitirá que el ambulantaje vuelva a tomar de las calles que representan un espacio de esparcimiento para los poblanos y el turismo, por lo que resguardarán zonas como el zócalo y el corredor del 5 de mayo.

En entrevista, Cruz Lepe señaló que ha intentado hablar con Teresa Huitzil, líder del Frente de Vendedores Tradicionales y Comerciantes en General del Estado de Puebla A.C., para que entregue un padrón de los ambulantes que forman parte de su organización y se pueda llegar a acuerdos.

«¿Por qué no entregan en padrón? Porque no tienen elementos. Ellos venden el espacio a los comerciantes», detalló el funcionario.

Comentó que en la última semana se han realizado 12 decomisos, en su mayoría del giro alimenticio, pues los trabajos de reordenamiento del comercio informal no sólo es en el Centro Histórico, sino en las inmediaciones.

El titular de la Secretaría de Gobernación Municipal, Jorge Arturo Cruz Lepe, comentó que el conflicto de ayer inició por qué los agremiados de la organización de Teresa Huitzil se instalaron en la plancha del zócalo y no querían retirarse.

Dijo que los desacuerdos y denuncias en contra de la familia Huitzil comenzaron desde hace años, e incluso sufrieron varios desalojos durante la administración de Enrique Doger.

Recordó que en un inicio se dedicaban a vender nieves, pero con el tiempo se adueñaron del zócalo de Puebla y llegaron a tener más de 15 puestos de alimentos y productos diversos.

«De vender nieves a tener comerciantes que venden tepache, tamales, manitas para rascar, pues ya no es lo mismo. Además no quiere entregar el padrón, con eso podemos asignar lugares para que vendan incluso afuera de su casa. Ya no necesariamente en el Zócalo»

Jorge Arturo Cruz Lepe

Secretaría de Gobernación Municipal